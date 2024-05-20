Саміт миру у Швейцарії: Зеленський назвав три важливі пункти, які мають узгодити країни

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна очікує, що країни-учасники Саміт миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів.

Про це він розповів в інтервʼю виданню AFP, пише Офіс президента.

Зеленський наголосив, що надзвичайно важливим є об'єднання всіх на саміті миру.

"Це впевненість своїх країн, своїх суспільств, хто на чиєму боці. Для нас впевненість – ті, хто до нас не приїхав, це не якась відповідь, це публічна відповідь. Якщо представника твоєї держави немає, це означає, коли ти кажеш, що "ми всі хочемо, щоб був мир", ні, ти хочеш, щоб Росія перемогла. Тобі кажуть, давай зберемось і почнемо вирішувати питання і малювати шлях до миру – закінчення війни", - наголосив президент.

За словами Зеленського, йдеться про:

вільне судноплавство – цей пункт передбачає захист портової інфраструктури, харчову безпеку для всього світу та розвиток економіки для нашої країни;

ядерну й енергетичну безпеку – щоб зупинити удари по критичній інфраструктурі;

обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей.

"Якщо ми вийдемо із Саміту з цими трьома кроками, з погодженням у більшості країн цих позицій, це говоритиме, що далі Росія їх не блокуватиме, а ми розроблятимемо з тими чи іншими країнами на технічному рівні вже покроковий, дуже докладний план кожного із цих пунктів", - пояснив Володимир Зеленський.

Україна готова до діалогу з усіма державами, які підтримують її територіальну цілісність. Тому президент і його команда активно працюють над залученням до участі в Саміті представників Глобального Півдня. Адже для Китаю дуже важлива ядерна безпека, для Африки й Азії – продовольча, для арабського світу – обмін полоненими.

"Навіть якщо вони бачать світ по-іншому, важливо працювати над тим, щоб їх залучити, тому що вони мають вплив. Будь-який: оборонний – на рівні торгівлі зброєю, десь – економічний. Вони мають вплив на Росію. І що більше таких країн з нашого боку – з боку закінчення війни, – то більше доведеться Росії зважати також", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Захід боїться, що РФ програє війну, але і не хоче, щоб програла Україна.

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