Саміт миру у Швейцарії: ЗМІ дізналися, яким може бути проєкт комюніке за результатами зустрічі

У висновках Саміту миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, може йтися про те, що до майбутніх мирних переговорів після досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки і повернення військовополонених і викрадених дітей мають бути залучені "представники всіх сторін" – мова йде про країну-агресорку Росію.

Про це йдеться в проєкті комюніке саміту ї, який є у розпорядженні "Радіо Свобода".

Однак документ не є остаточним і його текст може бути змінений перед схваленням.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає участі й діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили вжити конкретних кроків у майбутньому у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників усіх сторін. Статут Організації Об’єднаних Націй, зокрема принципи поваги до територіальної цілісності й суверенітету всіх держав, може і буде служити основою в досягненні всебічного, справедливого і міцного миру в Україні", – йдеться у тексті проєкту.

Раніше цього місяця агентство Bloomberg писало, також посилаючись на проєкт документа, що саміт миру у Швейцарії матиме на меті прокласти шлях до залучення представників Росії до майбутніх переговорів.

У тексті, який є у розпорядженні "Радіо Свобода", згадка про представників РФ замінена на "всі сторони", а замість формулювання "війна РФ" проти України вжито "російська агресія".

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що 107 країн підтвердили свою участь у Саміті миру.

Нагадаємо, у Зеленського зробили нову заяву про участь Китаю у саміті.

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