Саміт на Алясці: у ISW пояснили, для чого Путін використовує зустріч із Трампом

Путін і Трамп / © ТСН

Кремль використовує саміт на Алясці, щоб представити Росію як світову державу, рівну Сполученим Штатам, а Путіна як рівного президенту США Дональду Трампу. Представники РФ активно порівнюють зустріч із Ялтинською конференцією.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

РФ намагається подати себе на рівні зі США

Як зазначається, провідний російський переговорник і генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв 13 серпня згадав Ялтинську конференцію 1945 між США, Великобританією і Радянським Союзом, заявивши, що вона «виграла Другу світову війну». У свою чергу, заступник голови Комітету з міжнародних справ Державної Думи РФ Олексій Чепа посилив порівняння між майбутнім самітом та Ялтинською конференцією, заявивши, що США та Росія повинні «розмовляти один з одним як друзі». Глава окупаційного Криму Сергій Аксьонов також заявив, що Трамп повинен відвідати окупований Крим, щоб домовитися про «новий Ялтинський мир». Численні російські ЗМІ також порівняли саміт на Алясці з Ялтою і заявили, що за столом переговорів на Алясці будуть «люди, які реально впливають на світові процеси».

«Порівняння Росії з російсько-американським самітом 15 серпня та Ялтинською конференцією 1945 року спрямовані на те, щоб приховати нерівність сил між Сполученими Штатами та Росією і представити Росію як таку, що володіє набагато сильнішими дипломатичними, військовими та економічними позиціями, ніж вона є насправді. Росія вже намагається уявити сам факт зустрічі Трампа та Путіна як перемогу Росії, щоб створити враження, що Росія рівноправна зі Сполученими Штатами», — йдеться у матеріалі.

Аналітики додають: порівняння між двома зустрічами також некоректні, оскільки Ялтинська конференція 1945 року призвела до угоди про післявоєнний устрій Європи, тоді як Трамп та інші офіційні особи США неодноразово заявляли, що саміт 15 серпня не призведе до будь-яких американо-російських домовленостей щодо закінчення війни в Україні.

Раніше Трамп назвав мету зустрічі з Путіним. Американський президент нібито не обговорюватиме територіальний поділ України з диктатором РФ. Ціль його зустрічі на Алясці — припинення вогню.

Трамп і європейські лідери погодилися з тим, що припинення вогню в Україні має бути досягнуто до початку мирних переговорів. Лунають припущення, що президент США не налаштований оптимістично щодо результатів зустрічі з Путіним.

Джерела додали, що лідери заявили, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню, Трамп введе нові санкції проти РФ. Сторони також погодилися з тим, що Україна також має бути включена в переговори і сама вирішувати, на які територіальні поступки вона готова піти.