Саміт НАТО: Волкер озвучив побоювання про сигнал, який отримає Путін щодо України

Спецпредставник Держдепу США з питань України (2017–2019 рр.) Курт Волкер висловив побоювання, що президент РФ Володимир Путін після майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні втретє отримає сигнал про нерішучість Альянсу.

Про це пише "Укрінформ".

За його словами, така ситуація вже повторювалась після самітів НАТО у Бухаресті та Вільнюсі.

"Проблема Бухарестського саміту, як і дуже багатьох речей, які ми робили, зокрема нещодавно, що ми не думаємо, який меседж ми надсилаємо Путіну. Меседж Бухарестського саміту Путіну полягав у тому, що Альянс не єдиний, що йому не вистачає рішучості щодо підтримки Грузії та України, і тому це «зелене світло» для Путіна робити те, що він хоче. Точно такий меседж надійшов із Вільнюського саміту НАТО – що нам не вистачає рішучості, коли йдеться про запрошення України до членства в НАТО, а тому вона має продовжувати боротися. Зараз ми збираємося на Вашингтонський саміт, і я боюсь, що ми маємо намір знову надіслати той самий меседж Путіну", - сказав Волкер.

За словами політика США, ще один наратив полягає в тому, що саме розширення НАТО змусило Путіна напасти на інші держави, хоча факти свідчать про протилежне.

"Путін атакував країни, які не приєдналися до НАТО, зокрема Грузію та Україну, і окупував частину Молдови. І не нападав на країни, які є членами НАТО", - наголосив дипломат.

Він також розвінчав інший путінський наратив, що поява на кордоні з Росією країн-членів НАТО створює для неї якісь нові загрози.

"Це просто вигадки, які Путін використовує, щоб звинуватити західну громадськість і виправдати свої напади, які він здійснює зараз", - резюмував Курт Волкер.

Нагадаємо, Столтенберг окреслив перспективи Вашингтонського саміту щодо членства України в НАТО.

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