Саміт у Саудівській Аравії: учасники домовились про основу майбутньої мирної угоди - ЗМІ

Повага до територіальної цілісності та суверенітету України має лежати в основі будь-якої мирної угоди.

На саміті у Саудівській Аравії учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Corriere della Sera із посиланням на джерела в Євросоюзі.

За даними видання, у Джидді з'явилося розуміння "того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якої мирної угоди, а також верховенства Статуту ООН".

Ті ж джерела розповіли, що було вирішено сформувати робочі групи щодо ключових тем 10 пунктів "формули миру", яку запропонував Київ.

"Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року вона вважається цілком реальною", – пояснюють вони.

Нагадаємо, 5-6 серпня відбувається зустріч світових лідерів у Саудівській Аравії, де обговорюють мирний план України. Водночас світові лідери можуть обговорити ситуацію в Україні на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні, а також на саміті G20, який заплановано в Індії того самого місяця. Про це писало американське медіа Politico.

Повідомляється, що зустріч глав держав буде наступним кроком після саміту політичних радників, який відбувся в Копенгагені, де сторони не змогли ухвалити спільну заяву щодо України.

На думку видання, Україна розглядає цю зустріч як "попередницю" мирного саміту, який був раніше анонсований.

Крім того, за словами західних чиновників, переговори щодо України можуть відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН або на саміті G20 в Індії, запланованому на 9-10 вересня.

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