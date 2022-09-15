Самогонні апарати в райвідділах та загиджені речі: як і де жили окупанти на Харківщині (фото)

У Національній поліції показали, як російські військові жили на окупованій Харківщині, допоки не втекли, злякавшись ЗСУ.

Після звільнення Харківщини побачили зламані меблі, загиджені речі, розбиті приміщення, повний безлад у кімнатах та навіть самогонний апарат.

Фото опублікувала пресслужба Нацполіції.

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"Військові рф часто обирали собі за штаб будівлі місцевої поліції. Скільки сил ми свого часу доклали, щоб привести ці приміщення до ладу. І от повна розруха, розібрані службові авто в дворах. А в одному із райвідділів ми навіть самогонний апарат знайшли. Певно, "другій армії світу" потрібно було поповнювати запаси "хоробрості". Пропаганда вже не справляється", - написав голова Національної поліції Ігор Клименко.

Клименко запевнив, що задокументують всі воєнні злочини окупантів для притягнення відповідальності.

"Звільнені території наповнені біллю та жахом. Місцеві забули, що таке відчуття безпеки. Тому нам якнайшвидше потрібно посилити тут поліцейську присутність та задокументувати всі воєнні злочини окупантів. Звісно, колаборанти теж спокійно спати не можуть. Встановимо всіх, хто співпрацював та допомогав ворогу", - наголосив головний поліцейський.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Як повідомляли раніше, в українській розвідці розповіли, як готувалися до контрнаступу на Харківщині.

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