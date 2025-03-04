"Самогубні місії" росіян на Херсонщині: чому окупанти вперто штурмують правий берег Дніпра

За словами очільника ОВА Херсонської області, російська армія намагається створити плацдарм на правому березі Дніпра до початку мирних переговорів, щоб "підтвердити" свої претензії на всю область.

Російські окупаційні війська постійно намагаються форсувати Дніпро та захопити плацдарм на правому березі в межах Херсонської області. Вони намагаються окупувати хоча б клаптик території ціною величезних людських втрат, щоб отримати "козир" для майбутніх мирних переговорів.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю The Guardian.

За словами Прокудіна, росіяни намагалися перетнути Дніпро в чотирьох місцях, щоб виправдати свої претензії на всю область, яку Кремль вже "влючив" до складу своєї імперії.

"Кожен день вони намагаються перетнути [Дніпро – ред.]. Ми чули від нашої розвідки, що російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні за будь-яку ціну форсувати річку, хоча не всі солдати готові це зробити", – сказав Прокудін під час робочого візиту до Великої Британії.

На його думку, російським солдатам поставили завдання "зробити західний берег Дніпра частиною переговорів", захопивши хоча б одне село. Втім, окупантам досі не вдалося це зробити, навіть ціною великих втрат.

"Росіяни повністю розуміють, що це суїцидальна місія", – наголосив Прокудін.

Він вважає, що Росія намагається "поставити галочку", щоб показати свою присутність на правому березі та висунути претензії на весь регіон. І спроби ворога просунутись на Херсонщині значно активізувались, коли перспектива мирних переговорів наблизилась.

Російські наступальні дії на Херсонщині відбуваються в кількох місцях:

болотяні острови в гирлі Дніпра, у нестабільній сірій зоні;

автомобільний та залізничний мости на схід від Херсона;

в районі сіл Львове та Зміївка, останнє з яких неподалік від зруйнованої Новокаховської дамби.

На думку Прокудіна, найімовірніший сценарій закінчення війни – заморожування конфлікту по лінії фронту. Але небезпека такого сценарію для України полягатиме в тому, що це дасть Росії "час перегрупуватися та поповнити запаси боєприпасів".

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається напруженою. За даними DeepState, ворог просунувся на Донеччині.

Читайте також: