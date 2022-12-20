Самогубства, вогонь по своїх, низький рівень підготовки: російські експерти розповіли про стан їхньої армії

Окупанти також вбивають один одного через побутові конфлікти.

За весь час повномасштабної війни Росії проти України окупанти помирали не лише у боях з українськими захисниками, а й від так званого friendly fire ("вогонь по своїх"), порушення правил безпеки та через низький рівень підготовки та поводження зі зброєю, а також самогубств.

Про це повідомляють російські військові експерти, а також експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI), передає "РБК-Україна".

Про втрати від friendly fire несуть всі роди військ російської армії, про що повідомляли експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Британії.

Ба більше, частина втрат армія РФ несе і поза зоною бойових дій. Міноборони країни-агресорки приховує дані щодо таких втрат. Відомство перестало публікувати статистику про померлих через хвороби, вбивства, самогубства, аварії, нещасні випадки, у тому числі на навчаннях, бойові втрати.

За словами військового експерта Яна Матвєєва, найчастіше такі випадки пов'язані з вогнем артилерії по своїх та неточними атаками з повітря, бо їх важко коригувати у реальному часі.

Військові експерти, опитані ЗМІ, кажуть, що неможливо оцінити частку втрат від рук товаришів по службі, але деякі з них впевнені, що вона перевищує загальносвітову умовну норму і зростає у порівнянні з часткою таких втрат у перші місяці війни.

На збільшення таких втрат за останні місяці впливає низька якість управління військами та зв'язку між передовими підрозділами та тилом, а також низька забезпеченість російської армії розвідувальними дронами.

Інтернет-видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях та засноване російськими кореспондентами у 2020 році, "Важливі історії" також вивчило вироки військовим за вбивство товаришів по службі в 2022 році. Ці випадки показують, як недбалість командування, низька якість військової підготовки виснажують війська ще до відправлення на фронт.

Так, однією з найпоширеніших статей є порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до необережності смерті людини. У вироках повторюється майже однаковий сюжет: військовий забув поставити зброю на запобіжник і випадково чи заради жарту вистрілив у товариша по службі.

Вбивства в армії також відбуваються через пияцтво. На кількість таких втрат також впливає низький рівень компетенцій командного складу та низький рівень професійної підготовки та дисципліни військових.

Група незалежних блогерів російського походження Conflict Intelligence Team зазначає, що в російських військах немає сержантів, які б стежили за дисципліною і допомагали у вирішенні конфліктів.

Крім того, військових часто судять на порушення правил керування або експлуатації бойових машин, недбалість начальників, які повинні стежити за справністю бойових машин у частині.

Повідомляється, що окупанти також вбивають один одного через побутові конфлікти, бо "здають нерви", "було багато завдань від командира і він зірвався", "хотів зняти напругу та іншого виходу не знайшов".

У вироках російським військовим фігурують і самогубства.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни свої основні свої зусилля зосереджуватимуть на встановленні повного контролю над Донеччиною та Луганщиною.

Також нагадаємо, що 74% росіян висловилися за продовження війни РФ проти України.

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