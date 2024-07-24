Самогубства й розстріли за відступ: у ЗСУ розповіли, як росіяни самознищуються під Торецьком

Сили оборони повністю зупинили наступ росіян на місто Торецьк, але про контрнаступ говорити зарано.

У боях під Торецьком у Бахмутському районі Донецької області росіяни застосовують тактику "м'ясних" штурмів, бережуть техніку і не зважають на втрати у живій силі.

Про ситуацію на полі бою розповів командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Станіслав Краснов в інтерв'ю "Суспільне Донбас".

За словами військового, серед росіян дуже багато самогубств через нелюдське ставлення командування.

"Їм забороняють відступати, розстрілюють тих, хто відступає", – зазначив Краснов.

Комвзвода запевнив, що наразі наступ окупантів під Торецьком повністю зупинили й тримають оборону, але ситуація залишається дуже важкою через значну перевагу супротивника у живій силі. Оборона міста тримається на морально-волевих якостях українських захисників.

"Бої тут йдуть прямо в забудовах, в приватному секторі, в багатоповерхівках. Буває таке, що наша точка, де три-чотири бійці стоять, вона може бути оточена 50 ворогами, але все одно тримаються, якось відстрілюються і не дають ворогу просуватися", – зазначив військовий.

Він додав, що окупанти кожного дня втрачають десятки або навіть сотні солдатів загиблими.

"Техніку вони тут не використовують, тому що дуже ефективно працює наша артилерія, ударні БПЛА... Вони не шкодують свою піхоту абсолютно. Кидають її гарматним м’ясом, не надають їй ніякої евакуації, пораненим теж. Поранених змушують йти вперед все одно. Якщо важкі поранені, їм не надають допомогу, вони там просто так і лишаються", – розповів Станіслав Краснов.

Нагадаємо, армія РФ просунулась на кількох напрямках на Донеччині. За словами журналіста Юрія Бутусова, ЗСУ перебувають у "критично складній" ситуації на Покровському (Авдіївському) напрямку.

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