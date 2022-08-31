Самоліквідація окупантів: у Херсоні ФСБ влаштувала стрілянину з військовими РФ, є загиблі 

Під час стрілянини самоліквідувались двоє працівників ФСБ та один військовий РФ.

Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням нібито на документ Слідчого комітету РФ.

За даними журналістів, російські окупанти відпочивали в одному із кафе захопленого Херсона. Там вони розпивали алкоголь. Тоді один із працівників ФСБ нібито зробив зауваження військовим, що вони нетверезі зі зброєю. Через це сталась перестрілка під час якої загинуло двоє працівників ФСБ та один військовий.

Двоє росіян вижили, їх госпіталізували у Севастополь. Журналісти знайшли також у Мережі некрологи, які повідомляли про ліквідованих окупантів. У них росіяни придумали байки про те, що окупанти не загинули під час звичайної п'яної перестрілки, а "сміливо прикрили своїх під час боїв зі ЗСУ".

Нагадаємо, Данілов заявив, що ФСБ готує масові теракти в Росії.

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