Самопроголошена "влада" частини Запорізької області заявила, що регіон "повинен ввійти до складу Росії"

Самопроголошена "влада" частини Запорізької області заявила, що регіон "повинен ввійти до складу Росії"

Самопроголошена "влада" частини окупованої Запорізької області заявила, що після "звільнення" обласного центру регіон повинен "увійти до складу Росії".

Колаборанти стверджують, що нібито "більшість місцевих жителів погоджуються на такий сценарій".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Член самопроголошеної "ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов заявив, що нібито "майбутнє Запоріжжя у складі держави-окупантки". Він також розмріявся, що нібито має бути створена "Запорізька народна республіка" та окупована вся Запорізька область після чого цей регіон повинен ввійти до складу РФ.

Рогов видав маячну, що нібито Запоріжжя завжди було частиною РФ, а місцеві жителі "росіяни за ментальністю".

Нагадаємо, захисники готуються до нових наступальних дій із боку рашистів на Запоріжжі. Окупанти суттєво збільшили інтенсивність обстрілів - найдужче зараз гатять по Оріховому, Гуляйполю та найближчих до них селах.

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