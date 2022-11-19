Саморобні установки і фетр для вікон: українці вигадливо відповідають ворогу на спробу лишити їх без світла і тепла

З приходом холодів влада все частіше попереджає про можливі відключення не лише елетрики, тож нині ще один квест - як не випустити тепло з домівки.

Українці вигадливо відповідають ворогу на спробу лишити їх без світла і тепла, йдеться в ТСН.

Через рашистські обстріли альтернативні джерела електроенергії та тепла нині стали найактуальнішими темами серед українців. Хтось запасається свічками та ліхтариками, а є й такі, що вдома майструють цілі електростанції.

Окрім свічок - один з найпростіших альтернатив освітити оселю - туристичний ліхтарик. Світить він автономно декілька годин, та головне – не забувати зарядити його, коли світло буде.

Умільці ж створюють більш дієві методи “видобувати” електрику. Киянин Ярослав зібрав цілу систему, за основу в якої звичайний автомобільний акумулятор. “Потрібен інвертор, який перетворює 12 вольт від акумулятора на 220, від яких ми живимо всі наші прилади. Нам потрібна зарядочка для акумулятора від розетки. Коли “блекаут” закінчиться, нам потрібно підзарядити акумулятор. Коли ж ми з’єднуємо наш інвертор з мережею квартири чи офісу, світло вмикається”, - демонструє Ярослав.

В залежності від ємності самого акумулятора в оселі може бути елетроенергія від кількох годин, чи навіть до кількох діб. У Ярослава завдяки цій системі безперебійно працює його невеличка кав'ярня. Сюди підключили і світодіоди, і планшет, і банківський термінал. Та можливості цієї саморобної системи все ж обмежені, тому потужну пічку чи кавову машину не підключиш. Тож, аби зварити власне каву - використовують газовий пальник.

Ярослав підрахував витрати на таку автономну систему живлення. Вийшло ніби небагато, але єдина проблема - нині усі ці прилади в дефіциті. “Акумулятор я купив новий в звичайному автомагазині за 4 тисячі гривень. Зарядний пристрій коштує близько 1,5 тис, інвертор 1,5-2 тис”, - підраховує Ярослав.

Відключення світла та перебої з опаленням: як підготуватися до зими

З приходом холодів влада все частіше попереджає про можливі відключення не лише елетрики, тож нині ще один квест - як не випустити тепло з домівки. Дехто рятується твердопалевними котлами, а киянин Юрій - рулоном фетру, ним закриває вікна, щоб осела не вистигала. “Працює тим, що він сам цупкий, тут міліметра три мабуть товщина і він служить фіранком. Немає цього повітря, не охолоджує склопакет, те що воно щільно прилягає, просто висить і достатньо цього, вже немає такого теплообміну. Магнітиків вистачає, щоб воно трималося”, - показує свою розробку чоловік.

Та окрім збереження тепла, каже, помітив ще й додаткові плюси. “Я помітив, що тихіше в будинку стало, по-друге, що якби немає вже такого конденсату на вікні. По-третє, він таку щільність дає. Дай Боже, щоб не прилетіло, але від камінчиків якихось трошки може захист дати”, - розмірковує Юрій.

Доки сусід-терорист продовжує невблаганно обстрілювати наші міста, українці мусять бути готові до різних ситуацій.

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