Самусь назвав головну ціль наступу окупантів на Бахмут: хоч десь вони можуть атакувати

Самусь вважає, що це не є стратегічним завданням для російських військ - взяти місто.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що справжня ціль наступу окупантів на Бахмутському напрямку є звичайний піар власника ЧВК "Вагнера" Пригожина.

Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів у ефірі "1+1" у межах телемарафону "Єдині новини".

"Коли ми говоримо про Бахмут, яка може бути оперативна чи тактична мета росіян, тому що вони його штурмують постійно. Насправді, жодної. Тобто, якщо ми уявимо, що Бахмут зараз росіяни беруть, це жодним чином не змінить ні тактичного, ні оперативного положення українських військ", - сказав він.

Самусь прокоментував інформацію, яку раніше озвучували інші експерти, що окупанти наступають на Бахмут, бо там є водозабір. Він не виключає таку версію, однак більше схиляється до піару Прихожина. Також Самусь вважає, що це не є стратегічним завданням для російських військ - взяти місто.

"Можлива ця мета присутня (подати воду в окуповану частину Донецької області - ред.), але витрачати стільки особого складу. У мене таке враження, що ця ділянка фронту була передана ЧВК "Вагнер" Пригожина, щоб він демонстрував, що лише на цій ділянці хтось може наступати. Пригожин сказав, що українці там дуже ефективно обороняються, не потрібно нам розказувати, що вони втікають. Тобто, він намагається там піаритися максимально. Які там цілі? Можливо, подача води дійсно один з аспектів, який є важливим з цієї точки зору, але Донецьк все одно буде деокуповуватися українською армією. Тому я не думаю, що це є стратегічним завданням для російських військ", - зауважив він.

Яка ситуація у Донецькій області

Президент України у відеозверненні повідомив, що найважча ситуація - на Донеччині й Луганщині. Зокрема, на Бахмутському напрямку. Однак ситуація під контролем. ЗСУ тримають міцно позиції.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий поінформував, що військові РФ концентрують основний удар у районі Бахмута, проте ЗСУ відбивають шалені атаки окупантів, зокрема на Іванград Донецької області. крім того, складні бої тривають на Авдіївському напрямку, де українські підрозділи тримають оборону. Зокрема, російські війська намагаються будувати укріплення в районі Сватового та Кремінної на Луганщині.

За даними Генерального штабу, Росія не полишає спроб захопити всю Донецьку область. Окупанти також зосередили зусилля на утриманні тимчасово захоплених територій.