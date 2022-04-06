Санкції діють: цивільний персонал армії РФ бідкається через те, що їм не збільшують зарплат - розвідка

Санкції діють: цивільний персонал армії РФ бідкається через те, що їм не збільшують зарплат - розвідка

Працівники окупаційної армії хочуть звернутись до суду з вимогою підвищити їм зарплату.

Цивільний персонал армії держави-окупантки бідкається на стрімке зростання цін та відсутність індексації заробітних плат.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка отримала документ архангельського комітету "профспілки цивільного персоналу ЗС РФ", у якому працівники російської армії бідкаються на низькі зарплати.

"На сьогодні в російському ВПК починають назрівати соціальні збурення через стрімке падіння заробітків та рівня життя. Це логічний наслідок астрономічних витрат на війну та неможливості забезпечити стабільні надходження до бюджету через міжнародні санкції та падіння економіки", - йдеться у повідомленні.

Профспілка хоче звернутись до верховного суду РФ. Основна вимога "зобов’язати уряд і міністерство оборони провести індексацію заробітної платні".

"Цей випадок демонструє дієвість міжнародних економічних санкцій та неспроможність країни-окупанта вирішити соціально-економічні проблеми лише за рахунок внутрішніх ресурсів", - наголосили у розвідці.

Нагадаємо, кадирівські тіктокери записали чергове відео війни з "українськими нацистами". Після бою з світлофором, жалюзями і порожньою будівлею в Маріуполі, вони вступили в бій з бандерівським гаражем.

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