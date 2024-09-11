Санкції не діють: експерти підтвердили нове постачання північнокорейських ракет Росії

Росія отримала нові партії балістичних ракет малої дальності Hwasong-11 виробництва КНДР і вже застосовує їх для ударів по Україні.

Згідно зі звітом британських експертів із озброєнь, КНДР продовжує постачати до Росії сучасні балістичні ракети малої дальності всупереч санкціям, покликаним перешкодити Пхеньяну виробляти таку зброю, а Москві імпортувати її.

Про це пише The New York Times.

Залишки чотирьох ракет Hwasong-11 (KN-23/24) були вивчені у Києві слідчими з Conflict Armament Research — незалежної британської групи, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, які використовуються у війнах по всьому світу.

Ця група розшифрувала виробничі маркування на кількох деталях ракет, зібраних українською владою на місці падіння. Причому одна з них мала маркування, яке вказує, що ракета була виготовлена цього року.

Видання нагадало, що ще на початку січня Білий дім звинуватив Північну Корею в постачанні балістичних ракет до Росії, проте про подальші постачання раніше не повідомлялося.

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"Визначення року виробництва, яке ми змогли зробити в польових умовах, вивчивши ці залишки, показує дуже вузький часовий інтервал між виробництвом, передачею та використанням. І я думаю, що це дуже суттєво, тому що ми говоримо про Північну Корею, країну, яка знаходиться під санкціями майже два десятиліття", — зазначив Демієн Сплітерс, який очолює місію Conflict Armament Research в Україні.

За його словами, це також свідчить про порушення санкцій, що продовжується, оскільки це принаймнs друге постачання з січня, яке отримало підтвердження.

"Вони [КНДР – ред.] продовжують виробляти ці ракети, передавати їх, а потім використовувати в Україні", — наголосив Сплітерс.

У березні Росія використала своє право вето в Раді Безпеки ООН, щоб припинити моніторинг дій Північної Кореї щодо ухилення від санкцій щодо її ядерної програми. На думку Сплітерса, припинення діяльності спостерігачів стало основною причиною, через яку КНДР змогла продовжити виробництво та постачання боєприпасів Росії.

Експерт додав, що для виробництва ракет Hwasong, уламки яких було досліджено, використовувалися звичайні комерційно доступні електронні компоненти, вироблені західними країнами минулого року. Схожі компоненти було виявлено у багатьох російських озброєннях, досліджених групою через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За словами Сплітерса, це відкриття не повинно стати сюрпризом з огляду на те, що Росія також продовжує виробляти сучасну зброю, перебуваючи під міжнародними санкціями, які мали б паралізувати роботу її ВПК.

"Північна Корея не має власної напівпровідникової промисловості. Тому цілком логічно, що вони також скористаються перевагами світового ринку, щоб отримати доступ до цих компонентів", — пояснив він.

Сплітерс додав, що ці ж можливості дозволяють міжнародним експертам виявляти та відстежувати суб'єктів, відповідальних за їх витік та продаж підсанкційним країнам.

Нагадаємо, ракети Hwasong-11 становлять серйозну загрозу населенню. Експерт з авіації Валерій Романенко розповів, як вони працюють.

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