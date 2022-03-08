Санкції не можуть бути зняті до повного виведення військ РФ з України - британський парламентар

Санкції не можуть бути зняті до повного виведення військ РФ з України - британський парламентар

Але навіть після деескалації деякі з них залишаться чинними.

Санкції з Російської Федерації не буде знято, поки війська країни-агресорки не буде виведено з усієї території України.

Про це в коментарі Guildhall заявив член парламенту Великої Британії від консервативної партії Боб Блекман.

"Я засмучений ситуацією, яка склалася в Україні, і вражений діями путінського режиму. Путін пішов на аморальний та незаконний напад на український народ, внаслідок якого страждає і сама Росія. Я підтримую введення жорстких санкцій і вважаю, що ізоляція Росії має посилюватися всіма можливими методами, поки не припиниться ця нелюдська війна і не буде повалено путінський режим.

Заява Лаврова (про можливе зняття санкцій – прим.) – це відчайдушна спроба заручитися підтримкою населення Росії. З такими санкціями економіка Росії впаде набагато швидше, ніж Захід відчує на собі якийсь їхній вплив. Я не сумніваюся, що Велика Британія як мінімум збереже такі санкції або ж запроваджуватиме жорсткіші, доки Україна знову не зможе жити вільно. Після дій путінського уряду неможливо будь-коли повернутися до нормального життя, як припускає Лавров. Незаконні та віроломні дії Росії ще довго будуть засуджуватися.

Я повністю підтримую позицію про те, що санкції не можуть бути зняті до повного виведення військ РФ з України. Поки Росія повністю не деескалює ситуацію, вона буде під санкціями. І навіть після деескалації я вважаю, що деякі з них залишаться чинними. Наприклад, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився брати на себе зобов'язання зняти санкції з Росії у разі припинення вогню або укладання мирної угоди після вторгнення в Україну", - заявив Блекман.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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