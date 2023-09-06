Санкції працюють: У Білому домі прокоментували переговори Росії з КНДР

Вашингтон буде закликати Пхеньян не підтримувати Росію у війні проти України.

У Сполучених Штатах вважають, що переговори між Росією та КНДР щодо надання підтримки для продовження війни поти України свідчать про те, шо санкції призвели до послаблення російського військово-промислового комплексу.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує CNN.

Він зазначив, що Вашингтон буде закликати Пхеньян не підтримувати Росію у війні проти України. Салліван заявив, що поки США не фіксували переміщень зброї та боєприпасів з КНДР до РФ.

"Я не можу передбачити, що станеться далі, я можу лише сказати, що дискусії активно просуваються, і росіяни вкладають в них все більшу інтенсивність, про що свідчить той факт, що міністр оборони РФ сів у літак і полетів до Пхеньяна, щоб спробувати просунути це вперед", – сказав він.

Він нагадав, що США запровадили санкції, щоб "спробувати зірвати будь-які спроби використати Північну Корею як канал або джерело постачання зброї до Росії"

"Ми зробили це ще в середині серпня і продовжуємо доводити це як приватно, так і публічно до відома північнокорейців і просимо союзників і партнерів робити те ж саме", – додав Салліван.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин планує приїхати до РФ у вересні для зустрічі з російським диктатором Путіним.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея планує відправити Росії зброю та боєприпаси для війни, заявив представник Південної Кореї.

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