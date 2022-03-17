Санкції проти РФ: російський олігарх Фрідман скаржиться на неможливість купити нерухомість

Фрідман вважає, що санкції, які спрямовані на нього та інших бізнесменів, щоб ті чинили тиск на Путіна, не дадуть належного результату.

Російський олігарх Михайло Фрідман скаржиться на те, що через санкції у нього заморожено рахунки і він не може сплатити навіть прибирання.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті Bloomberg Businessweek.

За словами самого мільярдера, капітал якого до санкцій був 14 млрд доларів, а після їх введення знизився до 10 млрд, у нього немає нерухомості, крім будинку в Лондоні, будинку в Москві та квартири батьків у Латвії.

Водночас він має ізраїльський паспорт, проте переїхати до Ізраїлю він не може, оскільки всі його рахунки заморожені і придбати нерухомість він не може.

Сам же Фрідман вважає, що санкції, які спрямовані на нього та інших бізнесменів, щоб ті чинили тиск на Путіна, не дадуть належного результату.

“Якщо люди, які при владі в ЄС, вважають, що через санкції я можу підійти до пана Путіна і сказати йому, щоб він припинив війну, і це спрацює, то боюся, у нас у всіх великі проблеми. Отже, ті, хто ухвалює це рішення, нічого не розуміють у тому, як влаштована Росія”, — зазначив бизнесмен.

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