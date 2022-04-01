Санкції проти Росії, поки триває війна, посилюватимуться щотижня - Нуланд

За її словами, США разом із союзниками обмежуватимуть надходження грошей, які потрібні Путіну для військової машини.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що санкції проти Росії будуть посилюватися поки триває війна проти України.

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Про це вона сказала в інтерв'ю "Настоящему Времени", пише офіційний російськомовний телеграм-канал Державного Департаменту США.

"Поки ця війна триває, США разом із союзниками та партнерами мають намір посилювати тиск на Путіна та його уряд щотижня, обмежуючи надходження грошей, які потрібні їм для військової машини", - заявила Нуланд.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Зокрема вони торкнулися і банківської системи. Це призвело до знецінення рубля. Крім того, банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам РФ перестали продавати готівкову валюту.

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