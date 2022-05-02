Санкції в дії: Центробанк твердить про стабільність ситуації, але інфляція б'є по кишені кожного росіянина

Росія зіткнулася із наймасштабнішими санкціями у світовій історії, вона стала чемпіонкою серед країн-вигнанців: такої кількості санкцій не запроваджували проти жодної держави світу.

З засідання, де в Росії оголосили незалежності самопроголошених так званих «ДНР» та «ЛНР», почалася не лише активна фаза війни в Україні, а й стрімкий шлях держави-агресорки до нечуваних раніше санкцій, значиться в ТСН.

А активні бойові дії, ракетні удари по українських містах, звірства та воєнні злочини, скоєні на окупованих територіях - щоразу лише затягували санкційний зашморг.

Ще на початку лютого Росія - після анексії Криму та війни на Донбасі - вже посідає друге у світі місце за кількістю запроваджених санкцій, поступаючись тільки Ірану. Утім, якщо раніше обмежень проти російських осіб та компаній було близько трьох тисяч, з початком активної фази вторгнення їхня кількість зросла більш як утричі. Безпрецедентні понад 10 тисяч обмежень і зі значним відривом від решти країн-вигнанців – Росія має перше місце у світі за кількістю санкцій.

Які ж удари для держави-агресорки могли виявитися найболючішими? Од початку активної фази війни - це замороження газогону "Північний потік-2", закриття неба та морських портів для росіян, закриття європейських кордонів для російських та білоруських вантажівок, заборона на продаж та передачу літаків і деталей для них, обмеження росіянам доступу до розвинених технологій та потужні фінансові санкції.

Захід заарештував половину золотовалютних резервів Росії - триста мільярдів доларів. Решта російських активів виявилася малоліквідною, ці гроші, наприклад, розміщені у золоті чи у міжнародному валютному фонді й скористатися ними Москва не може, їй довелося обмежувати рух капіталу.

На додачу під санкцями опинилося постачання Росії західних банкнот - доларів та євро. І це наблизило країну-агресорку до дефолту, бо ж розраховуватися за борги їй необхідно тими таки доларами. Відтак, російська залізниця вже стала першою державною компанією, яка не змогла розплатитися з боргами. Хоча очільник російського Центробанку переконує країну, що все за планом: «Мінфін має ресурси, і з економічного погляду ні про який дефолт не може бути й мови. Але ми спостерігаємо складнощі із платежами».

Дуже обережно у російському Центробанку визнають - ВВП країни впаде на 10 відсотків. І по кишенях покупців санкції таки вдарять - інфляцією до 23 відсотків. Наскільки насправді сильних втрат зазнає російська економіка - невідомо вже якийсь час, інформацію просто приховують. Адже у Москві вважають, що банківська звітність і дані щодо державного боргу та нафти можуть стати джерелом для нових західних санкцій, пише The Wall Street Journal.

Якщо на численних кадрах з чергами біля банкоматів та штовханиною за товари у крамницях, які залишають Росію, можна було побачити наслідки санкцій для пересічних росіян, то обмеження проти російської еліти нагадують реаліті-шоу. Одну за одною західні правоохоронці затримують у портах розкішні яхти олігархів і чиновників. Вілли російської верхівки і пропагандистів на французьких та італійських курортах опиняються під арештами, їх старанно обмальовують, чи навіть захоплюють західні активісти на знак підтримки українців.

До речі, саме у Британії російським олігархам доводиться проводити цілі операції, аби врятувати своє майно від арешту - за даними Financial Times, особняки у Лондоні міняють на маєтки у Дубаї - у такому разі арештувати майно олігархів британська поліція вже не зможе. Утім, фізичні активи, то лише верхівка айсберга, бо заморожує Захід і рахунки. У світі затримано російських активів уже майже на 200 мільярдів доларів.

Полювання на російське майно оголосили у багатьох країнах світу - все у рамках санкцій. Беззаперечним лідером за кількістю обмежень є Сполучені Штати, далі йдуть Канада, Велика Британія, Швейцарія, і лише потім Європейський союз, Франція, Австралія та Японія.

Росія стала чемпіонкою серед країн-вигнанців за кількістю накладених санкцій

І санкції у цих країнах різняться - так, якщо США запровадили обмеження проти російських нафти і газу, ЄС цього ще не зробив. Водночас, Євросоюз та Британія обмежили імпорт російського металу, на що наразі не спромоглися Америка і Канада. Обмеження щодо предметів розкоші так і не запровадила канадська влада, ні на експорт, ані на імпорт. Ввозити харчі та предмети розкоші з Росії можна поки що і до Британії, Австралії та Японії.

Якщо нині ефект безпрецедентних санкцій на російську економіку не настільки швидкий, як того б хотілося українцям, аналітики нагадують, тривати ці обмеження можуть дуже довго. І, як зауважив Держсекретар США, йдеться вже не про зупинку бойових дій, відведення військ і звільнення українських територій, а й про гарантії ненападу у майбутньому. «Нам треба буде переконатися в тому, що процес незворотний, що це ніколи не повториться, що Росія не візьметься за старе через рік, два чи три», - зазначив він.

Отже, до зняття санкцій ще дуже багато часу. До речі, і сам процес тривалий, адже ухвалювали обмеження подекуди колективно і щоби їх зняти, треба буде переконати наприклад усі країни-члени ЄС, чи переважну більшість членів британського парламенту. Чим це загрожує Росії - наслідки прогнозують різні, але всі варіанти болючі - від падіння економіки на роки - до розпаду держави-агресорки.

Читайте також:

Автобуси з евакуйованими із Маріуполя досі на Донеччині, хоча в Запоріжжі їх чекали ще до обіду

Дипломати відновлюють роботу у Києві, що дає впевненість - повторних наступів на столицю не буде

У Придністров'ї російська пропаганда продовжує поширювати брехню про загрозу з боку України – Генштаб