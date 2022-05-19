Сапер-самоук з Київщини псував рашистам закладки мін мотузкою і вудками, а ще крав у них боєприпаси

Євген Шабуня з села Олізарівка саморуч прибирав російські міни. Окупанти їх встановлювали, а він ледь не слідом ходив за ними і все розміновував.

Щоправда, один раз Євгену не пощастило, не помітив одну із вибухівок, частину ноги лікарі мусили ампутувати, йдеться в ТСН.

Євген до війни почав готуватися завчасно, адже дивився багато різних фільмів, читав і вже давно для себе зрозумів - ворог насамперед буде мінувати усе довкола. Отже він почав вчитися розміновувати. «Я дивився відеороліки, як воно розміновується, як вони працюють, як вони встановлюються, як знімаються, от з Інтернету і знаю це», - каже чоловік.

А для практичних занять в Інтернеті менш ніж за тисячу гривень купив собі металошукач. Знання знадобилися майже одразу. До села Олізарівка в Іванківському районі окупанти дійшли на третій день війни і звідусюди мінували до себе підступи.

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«Вони приїхали, поставили, я вже за годину пішов, зібрав. Вони приїжджають у шоці - одні ями лишились, нічого немає. Вони ще ставили «сюрпризи», перед тим як підняти, я розкопував і лінійкою перевіряв, чи є щось під низом. Якщо щось було намотував наверх шнурок, звичайна мотузка і стягував», - розповідає Євген.

Розтяжкам давав раду теж підручними засобами. «Брав звичайний спінінг, бачив розтяжки, закидував спінінг, метрів 20-30 відлазив, лягав на землю і крутив. Зацеплював розтяжку, вона вибухала. Я швидко скрутив, змотався і втік», - додає чоловік.

Себе називає фартовим, адже кожного разу йому щастило, особливо коли допомагав українським військовим. «Я виходив до наших солдат. Ставив мітки на планшеті і вже по моїх міткам їх били. Я з молодої посадки підліз - вони окопуються, стоїть дві БМП. Я з одної БМП дістав 6 автоматів, ящик гранат, забрав це все діло і відніс, і підпалив сідушку їм», - ділиться сміливець.

Уже після звільнення села від російських окупантів Євген допомагав розміновувати село місцевим саперам. Саме вони і переповіли історію сапера-самородка. Загалом сам зібрав сотні мін і розтяжок, але одного разу йому все ж таки не пощастило і металошукач його підвів.

Партизан-сапер: де чоловік з села Олізарівка навчався розміновувати міни

«Стояла протипіхотна і я наступив на неї. Металошукач я проводив і він не побачив. Навіть трошки не запищав. Я коли впав, то не знепритомнів, нічого, виліз. Від того місця, де я підірвався, було метрів 200, я виліз туди, перев'язав собі ногу і дочекався поки приїхали, забрали», - пригадує Євген.

Скільки життів урятував Євген своїм вчинком - порахувати неможливо. Зараз про його подвиг знає вся громада і пишається ним. В Іванківській громаді клопоматимуть, щоб Євгена після одужання рятувальники взяли у свою команду. Чоловік і сам тільки про це зараз і мріє.

«Думаю ще поставить ногу і піти в ДСНС, далі допомагати людям», - каже чоловік.

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