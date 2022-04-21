Саперам доводиться знищувати семиметрові снаряди, які не розірвались після запуска ворогом

166 цивільних загинуло в Броварському районі від початку повномасштабної війни, вже є і жертви від вибуху розтяжок, які по собі залишили російські військові.

Нині сапери продовжують оглядати район та виявляти вибухонебезпечні предмети. Знайшли "неприємні" подарунки від рашистів і українські військові. Поблизу своїх позицій виявили нерозірвані снаряди від реактивної системи залпового вогню "Ураган", про це йдеться в ТСН.

«Ворог намагався пройти крізь нашу оборону, але в нього нічого не виходило і він вдавався до того, що позиції наших військовослужбовців обстрілювалися з різних видів зброї, серед яких реактивні системи залпового вогню, такі як і "Град", "Ураган"», - розповідає бригадний генерал.

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Озброєння, що робить залп по декілька ракет і накриває площу в понад тисячу квадратних метрів. «Несе в собі касетні елементи, тут їх порядки 32, які розриваються над районом і уражають живу силу і легкову техніку», - пояснює військовослужбовець ЗСУ на позивний "Максим".

Не гребували росіяни і стариною, яка і не розривалась. «Ракета 1975 році прийнята на озброєння, от порахуйте скільки років цій ракеті і можете собі уявити, чому вона не розірвалася. Десь 30 відсотків боєприпасів, які ми знаходимо - вони не розірвалися і несуть загрозу населенню», - каже "Максим".

Не розривалися і снаряди системи залпового вогню "Ураган», які довжиною приблизно 7 з половиною метрів. Тож для того, щоб такий снаряд утилізувати доводиться викопати яму понад 5 метрів. А також для того, щоб сапери могли її підірвати потрібно відійти на безпечну відстань. Після утилізація такої закладає від над гучного вибуху вуха.

Сапери продовжують оглядати Броварський район і знешкоджувати небезпечні знахідки

І таких неприємних подарунків від росіян можуть залишатися десятки, а то й сотні по Броварському району. Вибухонебезпечні предмети можуть бути і в звичайних будинках. «Багато випадків було те, що в будинках залишали розтяжки, навіть були такі випадки, що люди підривалися в Броварському районі», - зазначає керівник Броварської районної військової адміністрації Павло Проскочило.

Тому повертатися до своїх будинків поки зарано, каже військова адміністрація району. Вони просять перечекати та обіцяють, коли можна буде повертатися, обов’язково повідомлять.

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