Сапери і криміналісти досліджують село на Київщині, де пройшла найбільша колона окупантів

Близько 12 тисяч гектарів розмінованої території і 71 тисяча знешкоджених вибухівок – сапери продовжують розчищати Україну від небезпечних уламків, ракет і мін.

На Броварському напрямку поблизу селища Бервиця рятувальники зачищають територію поблизу річки Трубіж, аби безпечно звести переправу. Там, де попрацювали вибухотехніки, до роботи стали криміналісти, які збирають докази воєнних злочинів російських окупантів, про це в ТСН.

Всіяне снарядами і вирвами від вибухів боєприпасів поле, а поряд понтонна переправа російських окупантів - цією дорогою через річку Трубіж російські війська перекидали важку техніку з Чернігівщини, яка прямувала на столицю. Зараз тут працюють сапери.

В’ячеслав називає свій металошукач мечем джедая, він легкий, компактний і простий у користуванні, і виявляє нерозірвані міни і заряди до трьох метрів у землі. Обстежити тутешню територію, аби безпечно збудувати переправу без таких допоміжних приладів швидко не вдасться, констатують сапери.

Більш досвідчений за колегу вибухотехнік Олександр за роки роботи у зоні бойових дій надивився всього. Окупанти як і на Сході, всіяли Київщину купою боєприпасів. Натомість працювати з реактивними ракетами, які росіяни скидали на Україну з неба, довелося вперше. «Для нас це новина, це ракети по ракетам, ми ще не працювали взагалі – знищення на місці ніхто з ними не грається», - переконує сапер.

Поки переправу до Вербиці тільки готуються збудувати, а під’їзди до села розміновують, у самій Вербиці на місці спаленої техніки рашистів вже працюють слідчі. На суцільному згарищі, де росіяни ще місяць тому тримали свою військову техніку і машини з паливно-мастильними матеріалами, криміналіст Дмитро фіксує докази воєнних злочинів окупантів. Роботи на тільки цій ділянки на два дні і таких місць навколо Києва тисячі. Аби зібрати доказову базу для міжнародних судів, експертів переправили з більш спокійних регіонів країни. «Залучаються і слідчі, і спеціалісти-криміналісти приїжджають, максимально допомагають, це наша спільна робота. Тяжко нашим військовим, ми маємо робити свою роботу так, щоб ті, хто зробив ці злочини, були покарані», - кажуть поліцейські.

«Ця вся техніка, яка йшла на Бровари, на Київ, вона йшла вся через наше село і так само і виходила. Коли їхала колона, страшно було, тікали як могли», - зазначає директорка будинку культури Оксана Омельчук

Згоріла російська гаубиця на дорозі, повалені будинки місцевих і заміновані городи – так нині виглядає Бервиця. Директорка будинку культури пані Оксана насилу згадує минулий місяць в окупації рашистів. Приміщення російські військові облаштували під спостережний пункт. Поряд з будівлею викопали шанці, звозили сюди ящики з боєприпасами. Що тут раніше люди займались творчістю, нагадують дивом вцілілі стільці з актової зали. Там, де раніше селяни грали, малювали та співали, зараз лише вигоріла будівля.

Правоохоронці оглядають місцевість і складають російську форму у спеціальний пакет. Тим часом місцеві за звичкою знову зібрались поруч з будинком культури і обговорюють наболіле.

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