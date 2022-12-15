Сапери ліквідовують укріпрайон, який ворог влаштував у Снігурівці і околицях

“Смерчі”, “Гради” і тисячі мін - біля звільненої Снігурівки працюють сапери. Окупанти зробили з міста та околиць укріплений район - усі посадки заміновані. Дістатись до ліній електропередач енергетики без саперів не можуть, йдеться в ТСН.

“Хвостами” снарядів і ракет усіяні всі поля довкола Снігурівки. Колишній тренер з фітнесу до війни навіть не знав як виглядає ракета від “Урагану” і протитанкова міна, тепер працює у полях і щодня з побратимами ризикує життям розміновуючи чорноземи. “Не шкодую, бо треба було допомагати нашій країні, хто, як не ми”, - каже він.

Сьогодні сапери ДСНС працюють у полях уздовж посадок і ліній електропередач, де найбільше мін і нерозірваних снарядів. “Так велика забрудненість боєприпасами - це і протипіхотні, протитанкові, касетні і снаряди - дуже багато мінних полів, про деякі, ми ще не знаємо”, - переконують піротехніки.

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Сапери ходять парами, йдуть на відстану, а металошукачі сигналом вказують на предмет у землі. Після звільнення Снігурівки окупанти лишили багато вибухових “подарунків” - від протипіхотних мін, які відривають ноги, до закладених фугасів, які можуть знищити і техніку і людей. Такі міни ніхто не знімає їх знешкоджують. “Найрозповсюдженіші міни, які на території Снігурівки - це ПОМ2, ПМН і пошкоджені снаряди. Ми їх знищуємо на місці”, - розповідають сапери.

Нині сапери працюють спільно з енергетиками. Перші пробивають коридори для ремонтників, аби ті могли під’їхати і відремонтувати лінії електропередач.

Поки одна група саперів працює у полях довкола Снігурівки - інша розміновує вулиці і будинки у селах, які були деокуповані. Мешканці бояться навіть виходити на свої городи, бо усюди під ногами щось валяється. “Люди звертаються кожного дня особливо в районах, де пройшла деокупація. Велика маса залишених вибухонебезпечних предметів не розірваних і касетних елементів”, - розповідають піротехніки.

Сотні кілограмів металу з нерозірваних ракет і снарядів, мін та гранат щодня сапери дістають із Миколаївської землі. Цей смертоносний метал не закінчується, надто великі території де були бої. Усе що назбирали складають і вивозять у поля, подалі від людей, аби знешкодити.

Сьогодні, після зачистки полів Миколаївщина, на гектар стала чистішою і можливо вже весною це поле, на якому стоїть мертвий скелет дощувальної машини, буде засіяно.

Заміновані усі посадки: ворог зробив із Снігурівки і околиць укріплений район

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