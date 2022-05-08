Сапери розміновують лише "потрібні" території в Чорнобильській зоні, тож про відновлення екскурсій не йдеться

Сапери розміновують лише "потрібні" території в Чорнобильській зоні, тож про відновлення екскурсій не йдеться

Радіаційний бронетраснпортер і мінновибухові пастки - сапери Національної гвардії розміновують територію Чорнобильської атомної електростанції, аби її працівники змогли повноцінно відновити роботу після окупації російських військ.

Інженерні підрозділи працюють за нормами РНБО, аби не підвищувати і без того високий рівень радіації на об’єктах атомної електростанції, йдеться в ТСН.

Озброєний пристроєм для вимірювання радіації у захисному костюмі та в масці та зі спеціальним годинником на руці– Петро страхує свого колегу, який шукає вибухівку у ґрунті. Металошукач за звуком схожий на сигнал тривоги, виявляє метал у землі, а сапер Ілля за допомогою детектора-палички вираховує розмір знахідки.

І так крок за кроком сапери Національної гвардії проводять інженерну розвідку багатокілометрової території Чорнобильської атомної електростанції. Після окупації російськими військами ця територія окрім невидимої радіації може приховувати небезпечні снаряди, на яких можуть натрапити працівники атомної електростанції. «Вони встановлюють муляжи, щоб витратили свій час», - розповідають сапери.

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Біля розтрощеної автівки з літерою V сапери ретельно вглядаються під ноги, аби не прогавити небезпечної знахідки. Встановлювати муляжі замість справжніх вибухівок росіяни люблять з 2014 року. «Куди наші очі можуть подивитися, заглянути, ми дивимося і якщо ми щось помітили, треба зреагувати, а там далі по ситуації», – кажуть військовослужбовці.

Майже заіржавілий бронетранспортер з кладовища техніки до свого блокпосту притягнули російські військові. Радіаційний фон цього заліза зашкалює. Тарас, для якого це перша після випуску інженерна розвідка, показує місце базування рашистів впритул до 4 енергоблоку атомної електростанції. Серед суцільного безладу і покинутих речей окупантів боєць знайшов знайомий з навчання боєприпас. «Були лише муляжі, на 3 поверсі знайшли навчальну міну противотанкову. Тут провода, був зв’язок, ми перевіряли, тут все добре», - каже військовий.

Інженерні підрозділи Нацгвардії і сапери ДСНС наразі обстежують об’єкти, де можуть бути вибухові пристрої. Аби робота атомної електростанції перейшла у довоєнний режим і працівники могли безпечно пересуватись звичними тропами, треба остежити ще 20% території. Прочісувати гектари лісу у саперів в планах немає, на черзі інші об’єкти. А отже говорити про відносно безпечні екскурсії у найближчій перспективі зарано.

«Якщо брати біглий огляд, тобто основні наші маршрути, якими переміщується наш персонал, то вони майже всі обстежені. Якщо брати всю територію, куди пускають туристів у місто Припять, то за безпеку цих місць ми вам не можемо нічого сказати», - каже керівник зміни Чорнобильської АЕС Дмитро Яцимон.

Поки підрозділи російський військ «ОМОНу» та «Собру» влаштовували гармидер у приміщеннях атомної станції, буряти активно копали шанці у забрудненому радіацією Рудому лісі. Нацгвардієць «Тополь», який навчався в інституті ядерних досліджень і проходив практику на Чорнобильській станції, каже – раптом їх не знищить куля українських військ, радіація допоможе встановити справедливість.

«Все, що сюди потрапило воно звідси не виходить, воно лишається в зоні назавжди, Вони довго вже не проживуть, рік - півтора і все», - переконує військовий.

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