Сапери розміновують Сумщину, а окупанти знову закидують її ракетами

Рятувальники разом з добробатами розбирають завали будинків та чистять водойми від боєприпасів.

Мільйон 300 гектарів території на Сумщині очищено від мін та снарядів, йдеться в ТСН.

Місцевий ставок глибиною не більше двох метрів, та водолази у каламутній воді нічого не бачать. Що на дні водойми небезпечний снаряд, водолази вираховують за допомогою сигналу підводного металошукача через навушники. Один із водолазів дістав із дна снаряд 120 мм.

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Біля цієї водойми за два десятки кілометрів від кордону з Росією українські армійці поцілили у рашистський панцерник. З початку березня з нього росіяни рострілювали житлові будинки навколишніх селищ. Уламки від танку окупантів після точного удару наших бійців з дороги вже прибрали, натомість ліс і акваторію зачищають від боєприпасів, які ще можуть наробити лиха. «За детонації боєкомплекту не всі боєприпаси можуть здетонувати. Можуть під час купання діти виявити ці боєприпаси і, не Дай Бог, щось з ними станеться, може статися вибух», - кажуть сапери

Поки водолазні групи саперів зачищають акваторії, кінологи вибухотехніки у парі з чотирилапими перевіряють колишній штаб окупантів в селищі Станова недалеко від Тростянця.

Бельгійська вівчарка малінуа Луна на два роки досвідченіша, ніж її наставник Сергій. Якщо ділянка має вибухову пастку, Луна сідає, вказуючи господарю на небезпечну знахідку. В цій справі вівчарці немає рівних, каже Сергій. Бо собака обережна і не робить зайвих рухів, цьому її навчали ще змалечку. «З вибухівкою потрібно бути обереженим, вона сідає, не детонує. Вона дуже спокійна - це її головний плюсик. Працюємо в реальних бойових умовах», - каже Сергій.

Знайдені боєприпаси, які можна перевозити рятувальники знищують подалі від населених пунктів. Тільки у водоймах Сумщини нарахували вже 5 тисяч одиниць снарядів і мін.

Руїни замість будинків, пошкоджені комунікації і вщент зруйнований центр - так виглядає селище Боромля після наступу російських військ. Рятувальники разом з небайдужими жителями Сумщини розбирають завали газової дільниці. 38-річний Максим за фахом юрист, але зараз у помаранчевій касці та жилетці більше корисний тут на демонтажі. Це його вже 11-та поїздка. Разом з волонтерами Максим розбирав завали місцевої лікарні, яку рашисти прицільно обстрілювали з танка. Водій швидкої Віктор той день і досі згадує із жахом: «Ми з бригадою приїхали з виклику, привезли поранених, потім почався обстріл лікарні шквальних, всіх хворих, робітників завели до підвалу і тоді дві доби звідти ніхто-нікуди».

Аби не дати медикам рятувати поранених місцевих, російські війська забрали усі автівки швидкої, аби на них згодом втекти із села.

Попри два місяці після деокупації рятувальникам ще буде робота по розмінуванню на місяці. За даними МВС, в країні налічується 270 тисяч квадратних метрів небезпечної території, яку треба зачистити. Окрім знешкодження боєприпасів Сумщина майже щодня піддається авіаударам і обстрілам. Внаслідок останнього чотири людини загинуло.

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