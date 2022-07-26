Сапери розмінували лише 10% території поряд Житомирської траси, а люди вже йдуть до лісу по гриби і ягоди

Про похід до лісу по гриби та ягоди і відпочинок на пляжі доведеться надовго забути. Це стосується не лише тих місць, де велися активні бойові дії, а й тих територій, де українське військо артилерією випалювало ворога.

Люди не дослухаються рекомендацій місцевої влади і потрапляючи до лісу чи на пляж, підриваються на вибухівці, йдеться в ТСН.

Нині сапери по всій Україні прочісують ліси та пляжі у пошуках небезпечних сюрпризів. Частину з них вивозять на полігони, де підривають, іншу знешкоджують на місці.

Неподалік Житомирської траси були росіяни. Сапери кажуть, тут було і багато ворожих самохідних гаубиць та «Градів» з величезною кількість снарядів до них. «Під час вибуху боєкомплекти росіян були розкидані по всьому лісі… Ми їх вилучаємо і знищуємо методом контрольованого підриву. Ми обробили близько 10 відсотків цієї території», - каже начальник групи піротехнічних робіт ДСНС України Денис Трачук

А сама територія лісу із небезпечними рашистськими сюрпризами займає аж 10 гектарів. Тому крок за кроком сапери прочісують кожен сантиметр, аби вберегти життя місцевих та охочих вибратися в ліс по ягоди.

«Є різноманітні боєприпаси тут, такі як залишки реактивні системи залпового вогню, також артилерійські снаряди різних калібрів попадається. Люди багато чого не розуміють, вони ходять в ліс – там де не розміновано», - каже сапер Дмитро.

І поки сапери просто на очах у знімальної групи натрапляють на нерозірвану гранату, а на горизонті з’являється місцевий. Відповідь - чому він не зважає на таблички - "Увага, міни!" вже звична для саперів. «Так я живу тут рядом. Сюди ближче. Та все нормально, все буде добре», - розповідає чоловік, який прямує замінованою територією на велосипеді.

Інші ризикують власним життям у пошуках грибів та ягід, кажуть сапери. «Збирання грибів, я думаю, можна відкласти на певний період. Поки краще утриматися від відвідування, далі місцева влада вона буде сповіщати людей, куди можна ходити, куди не можна», - додає Трачук.

Втім, на повне розмінування усіх територій, де люди звикли відпочивати підуть роки, а може навіть і десятиліття. Адже бомби часів Другой світової рятувальники і досі знаходять. Тому прості правила від саперів має запам'ятати кожен - попри величезне бажання - утриматися від походів до лісу, парків та пляжів, де велися бойові дії. Адже такі прогулянки можуть коштувати життя.

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