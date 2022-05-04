Сапери виявили мінне поле всіяне протитанковими вибухівками, яке фермери обережно з країв вже засіяли буряками

Неподалік Броварів сапери виявили протитанкове мінне поле, де нарахували понад дві сотні мін, а деякі з них були встановлені з мінними пастками.

Так російські окупанти прикривали шлях свого вимушеного відступу з Київщини. Розмінування цієї ділянки тільки закінчують, а тим часом фермери, де могли безпечно це зробити, уже засіяли поле буряком, йдеться в ТСН.

Один потужний вибух і стовп чорного диму в небі - сапери знешкодили одразу чотири протитанкові міни, усі вони були з мінними пастками.

Виявляти міни саперам допомагає пес Алмаз. «Пес нетяжкий, щоб вибухнула міна, треба більше 120 кілограм ваги, тому пес пройде, знайде, сяде. Він нам дуже допомагає, але в таких умовах як це поле, собака дуже швидко втомлюється. Пилюка, а йому краще шукати вибухівку в приміщеннях», - пояснюють сапери.

Разом на цьому полі вони виявили 208 протитанкових мін. «Міни визначені як непридатні, ми бачимо на них механічні пошкодження, тому ми їх у подальшому будемо знищувати. Придатних тут немає», - з посмішкою пояснює командир групи розмінування

Усі ці міни зібрали в десятках, а то й кількох метрах від житлових будинків. Це село Калинівка, передмістя Броварів. Поблизу траса Чернігів-Київ, де на початку березня 72 окрема механізована бригада імені Чорних запорожців та київський підрозділ “Азова” завдали нищівного удару окупантам і зупинили їхню колону. Далі ворог пройти вже не міг. Кілька тижнів тут тривала позиційна війна: із артилерійськими дуелями та роботою диверсантів. Але коли на правому березі росіян фактично взяли в кільце, загарбники зрозуміли, що мусять звідси відступати.

«Вони почали робити те, що вони роблять дуже і дуже непогано: з місцевим населенням - це вбивства, ґвалтування, мародерство. А задля того, щоб забезпечити собі більш-менш комфортні умови втечі, вони мінували все, що можна було замінувати», - пояснюють військові.

Загалом на Київщині знешкодили вже понад 27 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування цієї ділянки сапери вже закінчують. Місцями залишилося лише зібрати міни, щоб потім їх знешкодити подалі від людських обійсть.

Але українці демонструють наскільки вони нескорений і непереможний народ – поки на мінному полі ще не встигли зібрати протитанкові міни, фермери, по обидва боки від нього, вже посіяли буряк. Кожен тримає оборону на своєму фронті.

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