Сапери-водолази відшукали і знищили надпотужну бомбу, яка не спрацювала під час скидання на Чернігівський міст

Нині сапери щодень знешкоджують одразу по декілька авіаційних бомб, які Росія скидала на українські міста, аби завдати максимальних людських жертв, та руйнувань інфраструктурі.

Харків, Ізюм, Маріуполь, Чернігів потрепали від засобів масового вбивства, та деякі все ж не спрацювали і тепер є робота для саперів, про це йдеться в ТСН.

Сьогодні сапери-підводники обстежували зруйнований росіянами міст над Десною, який їм не просто заважав, він був для росіян як кістка в горлі, тому що сполучав Чернігів з Києвом. Тому із перших днів війни цю переправу бомбили чим мали. «Спочатку його обстрілювали з мінометів, потім з гаубичної артилерії, і після них уже пішла авіація», - розповідає начальник навчального центру державної спеціальної служби транспорту Андрій Лагутін.

Авіаційні бомби ФАБ на 250 кілограмів, а потім і по 500 кілограмів на міст скидали разів 7. Тут немає вцілілого шматка суходолу, дерева просто скошені. Мінімум один з авіаційних снарядів не здетонував, його й шукатимуть сапери. Кажуть, що він завис на опорах на якийсь час, а потім плюхнувся у воду.

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Це така ж авіабомба, якою росіяни бомбили футбольний стадіон у Чернігові, одна з таких спрацювала, а інша не розірвалася. «За минулу добу знищено 241 вибухонебезпечний предмет», - кажуть рятувальники лише про Чернігів та околиці.

Окремий лік ведуть і в Державній спеціальній службі транспорту. Це їхні водолази в пошуку півтонної бомби. Єгор Пошкало каже, навпомацки, але знайшли. Ні діставати, а ні рухати снаряд не будуть, його підривають, де й виявили. «Є таке правило, що все, що виходить з каналу ствола, воно знищується на місці. Дуже багато випадків і з касетними бомбами, які місцеве населення намагається десь перенести і воно вибухає», - кажуть у відомстві.

Тому не важливо великий, чи малий снаряд - чіпати його не можна. Варто повідомити Збройні сили, або рятувальників. І стежити, аби й інші небезпечних знахідок не чіпали.

Як в Чернігові знешкоджують авіаційні бомби

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