Сапери ЗСУ знищили російський ракетний комплекс "Тор М1"

Ворожа техніка не змогла доїхати, куди збиралась.
Українські сапери знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор М1".
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав - якісь дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать", - йдеться в повідомленні.
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