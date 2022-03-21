Сапери ЗСУ знищили російський ракетний комплекс "Тор М1"

Ворожа техніка не змогла доїхати, куди збиралась.

Українські сапери знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор М1".

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати куди мав - якісь дірки на дорозі. Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать", - йдеться в повідомленні.

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