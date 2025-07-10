"Сарай" на колесах: ЗСУ знищили чергове дивне творіння окупантів на фронті

ЗСУ знищили чергове дивне творіння окупантів на фронті / © t.me/DeepStateUA

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Вчора бійці 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) оприлюднили відеозапис успішного відбиття штурму російських окупантів, де знову були помічені їхні так звані «сараї» — дивні саморобні штурмові машини. Сьогодні військові поділилися додатковими кадрами цього «чудовиська» вже після його ураження, що дозволило роздивитися його ближче.

Про це пише DeepState.

Шестидесят FPV-дронів для знищення «сараю»

За словами бійців, на ліквідацію цього імпровізованого броньовика пішло близько шести десятків FPV-дронів, оскільки знайти його слабке місце виявилося вкрай важко. На відео видно, як деякі дрони застрягли на верхній частині «одоробла».

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Військові пояснюють важливість знищення таких машин: окрім піхоти, вони можуть перевозити системи РЕБ (радіоелектронної боротьби), які прикривають іншу техніку під час атак. Крім того, на таких «сараях» часто встановлюють мінні трали, що розчищають шлях для подальших штурмів, зокрема для мотоциклів.

Ці кадри вкотре демонструють винахідливість українських захисників та нестандартні рішення окупантів на полі бою.

ЗСУ знищили чергове дивне творіння окупантів на фронті. / © t.me/DeepStateUA

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