Саркозі назвав "ілюзорними" наміри ЗСУ звільнити Крим: в Україні відповіли

Саркозі також вважає, що на тимчасово окупованих територіях доцільно провести так звані референдуми.

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі зробив скандальну заяву про те, що повернення Україною окремих територій, зокрема Криму та Донбасу, - ілюзорне.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що не так із заявою Саркозі.

Насамперед там зауважили, що українці цілеспрямовано працюють над визволенням тимчасово окупованих територій в повному обсязі, тому поступки в цьому питанні недоречні. Ба більше, Україну у цьому підтримують більшість чинних лідерів країн.



"Немає ніякої різниці між окупованим Бердянськом і Севастополем. Вони однаково окуповані та незаконно анексовані ворогом, а отже однаково будуть визволені. Градації між окремими загарбаними ворогом територіями не існує", - заявили у Центрі стратегічних комунікацій.

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Там додали, що на сучасному етапі війна ведеться вже не за Крим і Донбас, а за право України на існування. Тому ілюзорними є не визволення територій, а намагання торгувати ними з агресором.



"Будь-які референдуми стануть можливими лише після деокупації, відновлювально-стабілізаційних заходів та в рамках чинногозаконодавства України", - йдеться у повідомленні.

Щодо захоплених Росією українських територій після 24 лютого 2022 року, Саркозі вважає, що й там доцільно провести референдуми. Він назвав території під тимчасовою окупацією "спірними".

Нагадаємо, що напередодні керівник канцелярії НАТО Стіан Єнссен заявив, що в України є можливість вступити до Альянсу через поступку частиною своїх територій можуть.

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