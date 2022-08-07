Сашко Положинський в обмундируванні показав рідкісне фото з фронту

Відомий український співак та екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський показав фото з фронту.

На сторінці в Instagram знаменитість, який служить у ЗСУ старшим стрільцем, розмістив світлину, на якій постав в обмундируванні, сидячи біля бетонної стіни.

Як зазначив Сашко, таких фото у нього є небагато.

Сашко Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Фото з часів перебування на фронті, зроблене випадково, надіслане нещодавно. Небагато таких фоточок маю, тож вирішив поділитися", – прокоментував зірка.

У коментарях прихильники попросили знаменитість берегти себе. Також юзери подякували Положинському за захист.

Скоріше б вже руки до мікрофону звично тяглися, замість кулеметів… Але дякуємо! І бережіть себе, а не лише нас!

Ти неймовірний, наш мужній воїне! Дякую за творчість, дякую за захист! Бережи себе, будь ласка

Сашко, бережи себе!!! Чекаю на нову творчість. Нехай щастить!!!

Нагадаємо, нещодавно Сашко Положинський розповів про найстрашніше на війні. Зокрема, він пригадав прикру ситуацію, коли після прильоту загинули усі воїни, які перебували в окопі.

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