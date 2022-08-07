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Сашко Положинський в обмундируванні показав рідкісне фото з фронту

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Сашко Положинський в обмундируванні показав рідкісне фото з фронту

Сашко Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Відомий український співак та екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський показав фото з фронту.

На сторінці в Instagram знаменитість, який служить у ЗСУ старшим стрільцем, розмістив світлину, на якій постав в обмундируванні, сидячи біля бетонної стіни.

Як зазначив Сашко, таких фото у нього є небагато.

Сашко Положинський / © instagram.com/oleksandrpolozhynskyi
Сашко Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Фото з часів перебування на фронті, зроблене випадково, надіслане нещодавно. Небагато таких фоточок маю, тож вирішив поділитися", – прокоментував зірка.

У коментарях прихильники попросили знаменитість берегти себе. Також юзери подякували Положинському за захист.

  • Скоріше б вже руки до мікрофону звично тяглися, замість кулеметів… Але дякуємо! І бережіть себе, а не лише нас!
  • Ти неймовірний, наш мужній воїне! Дякую за творчість, дякую за захист! Бережи себе, будь ласка
  • Сашко, бережи себе!!! Чекаю на нову творчість. Нехай щастить!!!

Нагадаємо, нещодавно Сашко Положинський розповів про найстрашніше на війні. Зокрема, він пригадав прикру ситуацію, коли після прильоту загинули усі воїни, які перебували в окопі.

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