Сашко Положинський в обмундируванні показав рідкісне фото з фронту

Відомий український співак та екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський показав фото з фронту.
На сторінці в Instagram знаменитість, який служить у ЗСУ старшим стрільцем, розмістив світлину, на якій постав в обмундируванні, сидячи біля бетонної стіни.
Як зазначив Сашко, таких фото у нього є небагато.
"Фото з часів перебування на фронті, зроблене випадково, надіслане нещодавно. Небагато таких фоточок маю, тож вирішив поділитися", – прокоментував зірка.
У коментарях прихильники попросили знаменитість берегти себе. Також юзери подякували Положинському за захист.
- Скоріше б вже руки до мікрофону звично тяглися, замість кулеметів… Але дякуємо! І бережіть себе, а не лише нас!
- Ти неймовірний, наш мужній воїне! Дякую за творчість, дякую за захист! Бережи себе, будь ласка
- Сашко, бережи себе!!! Чекаю на нову творчість. Нехай щастить!!!
Нагадаємо, нещодавно Сашко Положинський розповів про найстрашніше на війні. Зокрема, він пригадав прикру ситуацію, коли після прильоту загинули усі воїни, які перебували в окопі.
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