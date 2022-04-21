"Сатана - не самогубця": Арестович про ймовірність ядерного удару Росією

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи використовуватиме Росія ядерну зброю проти України.

Країна-агресорка неодноразово заявляла, що в разі необхідності завдасть ядерного удару по України. Арестович заявив, що диктатор РФ не даватиме відповідного розпорядження та пояснив, чому.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Ймовірність нульова. Це просто нелогічно. Досі вони (ред. – влада РФ)демонстрували раціональну поведінку - нелюдяну, але раціональну", - прокоментував Арестович.

Політик пояснив, що РФ не застосовувати ядерну зброю тому, що це буде кінець і для самої країни. Адже західні країни завдадуть відповідного удару. Зокрема, Борис Джонсон заявив, що раптом РФ застосує проти України зброю масового ураження, то на країну-агресорку чекає відповідна відповідь.

Арестович вважає, що росіяни розуміють, який кінець на них чекає у випадку застосування ядерної зброї.

"Треба зрозуміти їм одну важливі річ – їх ніхто не бояться: ані з ядерною зброєю, ані без неї. Ніхто таких вибриків від них не терпітиме. Тому вони не мають застосовувати ядерної зброї. Можуть, але, думаю, не повинні. Сатана – не самогубця", - додав Арестович.

Нагадаємо, Олексій Арестович пояснив, що означає зафарбована червоним кольором територія на карті бойових дій на сході та півдні України.

Читайте також: