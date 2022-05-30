САУ AHS Krab: основні характеристики польської самохідної артилерійської установки

Польська самохідна артилерійська установка AHS Krab калібру 155 мм може поповнити озброєння Збройних Сил України. Читайте в матеріалі ТСН.ua про її основні характеристики та історію створення.

Про можливе постачання 18 сучасних САУ AHS Krab в твітер повідомило видання Polskie Radio. Також зазначається, що вже 100 українських військовослужбовців пройшли навчання щодо експлуатації цього типу зброї.

Історія створення САУ AHS Krab

САУ AHS Krab / Фото: commons.wikimedia.org

Першу САУ повинні були побудувати на основі шасі UPG-NG системи OBRUM (це модернізоване шасі Т-72). Однак в грудні 2014 року вибрали нове шасі від САУ K9 Thunder від компанії Samsung Techwin) через технічні проблеми.

Ще на початку 1990-х років в Польщі з'явилася ідея впровадити нову САУ у Польські сухопутні війська. Був проведений ретельний аналіз, на основі якого ухвалили рішення взяти на озброєння самохідну артилерійську установку 155-мм калібру. Також було вирішено, що доцільніше виробляти нові САУ в Польщі спільно з іноземними партнерами. Тоді як закордонного партнера розглядали Словаччину, тому що там в той час тривали роботи над подальшим розвитком сімейства САУ DANA. За цим проєктом планувалося встановити словацькі башти Zuzana зі 155-мм гаубицею на польське шасі сімейства Kalina.

1997 року провели перший тендер для вибору башти самохідної артилерійської установки. Проте згодом того ж року його результати скасували. В другому тендері взяли участь три компанії зі Словаччини, Німеччини і Великої Британії. Також змінили майбутнє шасі на OBRUM компанії Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. Це модифіковане шасі для танку Т-72/PT-91. Тендер провели 1998 року, в результаті якого було обрано британську конструкцію. 26 липня 1999 року був підписаний контракт на ліцензійне виробництво. Перший прототип AHS Krab представили 12 червня 2001 року.

Згодом довелося змінити ствол через припинення виробництва стволів для САУ AS-90 у Великій Британії. Міністерство оборони Польщі ретельно розглянуло всі пропозиції і зупинилося на стволі калібру 155 мм та 52 калібра завдовжки компанії Nexter System. Вперше САУ Krab з баштою від Nexter Systems представили на виставці Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2011 року.

Основні тактико-технічні характеристики

Вага: 48 тон;

48 тон; Довжина: 12,05 метрів;

12,05 метрів; Довжина ствола: 52 калібри;

52 калібри; Ширина: 3,60 метрів;

3,60 метрів; Висота: 3 метра;

3 метра; Обслуга: 5 осіб;

5 осіб; Калібр: 155-мм нарізна гармата;

155-мм нарізна гармата; Темп вогню: 6 снарядів за хвилину;

6 снарядів за хвилину; Дальність вогню: ефективна - 30 км, максимальна - 40 км;

ефективна - 30 км, максимальна - 40 км; Другорядне озброєння: 1 WKM-B .50 BMG;

1 WKM-B .50 BMG; Двигун: MT881Ka-500;

MT881Ka-500; Швидкість: шосе - 67 км/год.

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