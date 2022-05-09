САУ "Богдана": ціна, основні характеристики та історія створення

Читайте в матеріалі ТСН.ua про новітню розробку Краматорського заводу важкого верстатобудування - САУ "Богдана". Основні характеристики, історію та вартість амохідної артустановки.

Розробленням української самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана" з калібром 155-мм займається ПАБ Краматорський завод важкого верстатобудування на підставі спільного рішення з Міністерством оборони України. Дослідно-конструкторська робота в рамках державного оборонного замовлення ведеться від лютого 2016 року. А перший зразок показали 14 липня 2018 року. Під час військового параду на честь Дня незалежності України (24 липня 2018 року) всі українці змогли побачити новітнє українське творіння САУ 2С22 "Богдана".

САУ "Богдана": історія створення

САУ "Богдана": історія створення / commons.wikimedia.org

Ще на початку 2009 року корпорація "ТАСКО" завершила розроблення дослідного зразка української самохідної артустановки, яка базувалася на шасі автомобіля КрАЗ-63221. Цікаво, що вже тоді на САУ була встановлена гаубиця "натівського" калібру на 155-мм. Такий калібр є стандартним для польової артилерії дивізійної ланки НАТО, чим і відрізняється від 152-мм гаубиці, яка вважалася стандартом в СРСР. Перші ж ідеї відходу від радянського зразка та переходу на стандарти НАТО озвучив командувач РВіА генерал-майор В'ячеслав Горбильов 2017 року.

14 липня 2018 року з'являється перша публічна згадка про українську САУ "Богдана". Тоді військовий експерт Сергій Згурець повідомив, що артилерійську установку збираються показати під час параду на честь Дня незалежності України. Також він заявив про 155-мм калібр. Через деякий час з'явилося і підтвердження можливості використання "натівського" стандарту. Адже на ДАХК "Артем" почали виготовляти такі снаряди.

В липні-серпні 2018 року були сумніви, чи буде нова САУ використовувати гусеничний хід як, наприклад, польська AHS Krab, чи все ж колісне шасі як в чеській САУ "Дана" або словацькій Zuzana. Вони були розвіяні 10 серпня 2018 року, коли військовий експерт Сергій Згурець розмістив першу фотографію установки. На ній вона була розміщена на колісному шасі.

Під час вогненних випробувань використовували новітні активно-реактивні боєприпаси HE ER BT, виробництвом яких почав займатися ДАХК "Артем". Перший зразок системи, який успішно пройшов всі випробування, був виготовлений на початку жовтня 2019 року.

Тактико-технічні характеристики

Снаряди до САУ "Богдана" / defence-ua.com

Вага: 28 тон;

28 тон; Шасі: КрАЗ-63221;

КрАЗ-63221; Обслуговування: 5 осіб;

5 осіб; Швидкість руху: по трасі - 80 км/год, по пересічній місцевості - 30 км/год;

по трасі - 80 км/год, по пересічній місцевості - 30 км/год; Запас ходу: по трасі - 800 км, по пересічній місцевості - 300 км;

по трасі - 800 км, по пересічній місцевості - 300 км; Ствол: калібр - 155-мм гаубіца, довжина - 52 калібрів, кути підвищення - від +5 до +65 градусів;

калібр - 155-мм гаубіца, довжина - 52 калібрів, кути підвищення - від +5 до +65 градусів; Автомат зарядження: 6 снарядів;

6 снарядів; Швидкострільність: 4-6 пострілів на хвилину;

4-6 пострілів на хвилину; Боєзапас: контейнери на 20 снарядів;

контейнери на 20 снарядів; Дальність вогню: мінімальна - 780 м, максимальна - 40-42 км (осколково-фугасний), 50 км (активно-реактивний).

Побудована САУ "Богдана" на шасі КрАЗ-63221 (колісна формула 6*6) та має спарену броньовану кабіну, де можна розміщувати обслуговування бойової машини. Окрім того вона оснащена автоматизованою системою наведення на контролерах Siemens SIPLUS і SIMATIC HM, а також системою автоматичного подавання боєприпасів на 6 снарядів. При чому управляти заряджанням, наведенням та стрільбою можна як з кабіни, так і зовні (в задній частині САУ).

В самохідній артилерійській установці використовуються стволи українського виробництва. Їх виготовляються з того ж сплаву, що й українські міномети М120-15 "Молот".

САУ має протикульовий броньований захист екіпажу від куль типу Б-32 калібру (7,62 мм) на відстані не більше 30 метрів та від осколків аналогічних снарядів. Також є і протимінний захист. Зокрема, колеса, нерозірваний артилерійський снаряд, ручна граната, дрібні підривні пристрої.

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