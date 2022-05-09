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САУ "Caesar": характеристики французької артустановки на колесах, де її можна використовувати

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САУ "Caesar": характеристики французької артустановки на колесах, де її можна використовувати

САУ "Caesar": характеристики французької артустановки / commons.wikimedia.org

Франція допомагає Україні у війні проти Росії самохідними артустановками "Caesar". Про їхні основні характеристики та де можна використовувати ці САУ - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про забезпечення ЗСУ самохідними артилерійськими установками "Цезар" ("Caesar") заявив президент Франції Емануель Макрон в своєму інтерв'ю Ouest France. Що нам відомо про цю САУ?

САУ "Caesar": історія

САУ
САУ "Caesar": історія створення / commons.wikimedia.org

САУ "Цезар" - самохідна артилерійська установка, яка використовує 155-мм калібр та розроблена у Франції фірмою Nexter. Перший зразок гаубиці показали лише 1994 року, а вже 2000 року Збройні сили Франції уклали контракт на постачання п'яти таких установок. Всі вони були створені на шасі з колісною базою 6*6 від автомобіля Unimog U2450L (фірма Mercedes-Benz). Хоча для Чехії ці ж самохідні артустановки виробляли на базі Tatra.

Перші САУ з цього замовлення були поставлені вже наприкінці 2002 року. Серійне виробництво розпочалося 2007 року. Під час вогневих випробувань у січні 2022 року із САУ "Caesar" було випущено коригований снаряд Excalibur. Він зміг знищити дві цілі на відстані 46 км від артустановки.

Тактико-технічні та інші характеристики

  • Вага: 18,5 тон
  • Довжина гармати: 10 метрів
  • Довжина корпусу: 10,5 метра
  • Висота: 3,26 метра
  • Ширина: 2,55 метра
  • Двигун: дизельний
  • Швидкість руху: по шосе - 80 км/год, по пересіченій місцевості - 50 км/год
  • Запас ходу по шосе: 600 км
  • Гармата: гаубиця 155-мм калібр марки TR F1
  • Максимальна швидкострільність: 6 вистрілів на хвилину
  • Боєкомплект: 18 снарядів (у версії 6*6)

САУ "Caesar" оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569). Також є система кондиціонування повітря.

Установка комплектується системою "Сігма-30" для керування вогнем, яка має автоматичне наведення, та приймачем навігаційної системи NAVSTAR. Сюди входить вбудований балістичний блок управління (повністю інтегрований з FCS ATLAS) та радар, який вимірює початкову швидкість. Завдяки автоматичній системі подавання снарядів час, який потрібен на вистріл, значно скорочується.

В САУ "Caesar" використовуються два приводи наведення: основний - гідравлічний та допоміжний - ручний. Для стрільби самохідна артилерійська установка може застосовувати касетні, уламково-фугасні, освітлювальні, димові снаряди, протитанкові керовані снаряди BONUS та активно-реактивні снаряди.

Також існує варіант САУ "Caesar" на колісній базі 8*8. В цьому випадку самохідна артустановка має вагу 32 тонни, довжину - 12,3 метра та ширину - 3,1 метра.

Вартість однієї САУ "Caesar" близько 2,9-5,2 млн доларів США.

Де може використовуватися і переваги

САУ
САУ "Цезар": переваги і де можна використовувати / commons.wikimedia.org

САУ "Caesar" можна використовувати для знищення:

  • артилерійських батарей;
  • живої сили ворога.

Також її застосовують, коли потрібно безпечно пройти мінними полями та польовим загородженням.

Основними перевагами цієї французької самохідної артустановки можна назвати:

  • велику дальність стрільби;
  • високу тактичну і стратегічну рухливість;
  • низькі витрати під час експлуатації.

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