САУ Zuzana 2: історія створення, основні характеристики, де застосовується

Самохідна артилерійська установка Zuzana 2, яку отримали збройні сили Словацької Республіки, є подальшою модифікацією гаубиці ShKH vz.77 Dana. Читайте в матеріалі ТСН.ua про основні характеристики Zuzana 2 та як ця САУ зможе допомогти ЗСУ проти окупантів.

Наразі українські військові вже почали проходити навчання на самохідних артилерійських установках Zuzana. Це підтвердив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у коментарі для Aktuality. Хоча угоди про їх продаж ЗСУ все ще не уклали.

САУ Zuzana 2: історія

Виробляє ці самохідні артилерійські установки підприємство Konstrukta-Defence. Словаччина підписала контракт на постачання 25 таких САУ ще 23 травня 2018 року. Поставка була розрахована на три роки: від 2020 до 2022.

САУ Zuzana 2 - це подальша модифікація чеської самохідної гаубиці ShKH vz. 77 Dana, яка була прийнята на озброєння армії ще тодішньої Чехословаччини 1977 року. А 1998 року армія Словаччини отримала САУ Zuzana (155-мм/45), яка вважалася глибокою модифікацією Danа зі стандартами НАТО. На сьогоднішній день на озброєнні Словаччини перебуває 16 самохідних установок Zuzana.

Після модернізації першої версії, САУ Zuzana 2 отримала ствол з 52-м калібром, нову броньовану кабіну для екіпажу, можливість обертання башти на 360 градусів, зменшення кількості команди, яка потрібна на обслуговування, до 3 осіб, завдяки автоматизації процесів. Перші вибробування нова версія пройшла в грудні 2009 року.

Тактико-технічні характеристики

Калібр ствола: 155 мм;

155 мм; Довжина ствола: 52 мм (Zuzana 2), 45 мм (Zuzana);

52 мм (Zuzana 2), 45 мм (Zuzana); Боєкомплект: 40 снарядів;

40 снарядів; Відстань до цілі: максимальна - 39,6 км (Zuzana 2), 30 км (Zuzana), мінімальна - 5,6 км;

максимальна - 39,6 км (Zuzana 2), 30 км (Zuzana), мінімальна - 5,6 км; Темп стрільби: протягом 1 хвилини - 6 пострілів за хвилину, стандартний - 5 пострілів за хвилину;

протягом 1 хвилини - 6 пострілів за хвилину, стандартний - 5 пострілів за хвилину; Заряджання: повністю автоматичне;

повністю автоматичне; Обслуга: 3 особи (Zuzana 2), 4 особи (Zuzana);

3 особи (Zuzana 2), 4 особи (Zuzana); Шасі: Tatra 815 8×8;

Tatra 815 8×8; Довжина: 12,97 м;

12,97 м; Ширина: 3,015 м;

3,015 м; Висота: 3,300 м;

3,300 м; Маса: 28,450 кг;

28,450 кг; Максимальна швидкість по шосе: понад 80 км/год;

понад 80 км/год; Запас ходу: 750 км;

750 км; Додаткове озброєння: кулемет 7,62 або 12,7 мм для самооборони.

Чим може допомогти САУ Zuzana 2 ЗСУ у війні проти Росії

САУ Zuzana 2: чим може допомогти самохідна артилерійська установка у війні проти Росії / Фото: facebook.com

Для Збройних Сил України важливу роль відіграє саме робота артилерії, адже вона залишається основним засобом ураження ворога. В армії РФ артилерійські установки також вважаються головним озброєнням. А це призводить до постійних артилерійських дуелей, під час яких перевагу отримає та сторона, яка швидше зможе відкрити точний вогонь та буде знаходитися поза зоною ураження вогнем противника.

Наразі далекобійною самохідною артилерійською установкою армії Росії є 2С19 "Мста-С". Вона веде вогонь своїм найбільш далекобійним снарядом на максимальну відстань до 25 км. Якщо порівнювати навіть з першою версією САУ Zuzana, то це на 5 км менше. А в порівнянні з Zuzana 2 - на цілих 10 км менше.

Окрім цього, якщо ЗСУ отримає ці самохідні артилерійські установки, українські військові зможуть використовувати 155-мм системи, що дасть можливість вести вогонь більш високоточними боєприпасами (відхилення від цілі усього 1-2 метри). Переможець у такій артилерійській дуелі очевидний.

Яка ціна САУ Zuzana 2

Питання вартості залишається досить важливим. 2018 року міністерство оборони Словаччини замовило 25 самохідних артилерійських установок Zuzana 2 за 149 мільйонів євро для озброєння своєї армії. Виходячи з цього можна вирахувати, що одна САУ коштує близько 5,96 мільйонів євро. Якщо ж говорити про першу версію (САУ Zuzana), то тут ціна ще менша - одна одиниця буде коштувати декілька мільйонів євро.

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