Save Ukraine - #StopWar: Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня

Уже завтра, 27 березня, відбудеться міжнародний благодійний телемарафон на підтримку України Save Ukraine – #StopWar. Усі зібрані кошти будуть відправлені на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених повномасштабним військовим вторгненням рф в Україну.

Захід обʼєднає понад 50 учасників, серед яких музиканти, волонтери, спортсмени, політичні діячі, громадські активісти. Ключові меседжі проєкту - ​​#StopWarInUkraine, #stoprussia, #NoFlyZoneUA, #CloseTheSky, #StandWithUkraine, #SaveMariupol.

Окрім вже заявлених артистів, серед яких всесвітньо відомі Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Idina Menzel, Nino Katamadze та інші, до глядачів звертатимуться президенти та премʼєр-міністри багатьох країн, Володимир та Віталій Кличко, модель та письменниця Мей Маск, олімпійські чемпіони, тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк, гімнастка Лілія Підкопаєва, футбольна легенда Андрій Шевченко та багато інших.

Ведучі заходу - Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. До глядачів також звертатимуться відомі українські артисти Океан Ельзи, Тіна Кароль, The HARDKISS, Monatik, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, O.Torvald, Kadnay, Latexfauna, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.

"Так сталося, що пісня "Вільна", яку ми записали разом з Юлією Саніною, стала певним символом. Сьогодні ці слова звучать зовсім по-іншому. Сьогодні ця пісня - уособлення нашої міцності і нашого єдинства. Я знайшла великий мурал, де написано #SaveUkraine, і виконуватиму свою частину пісні звідси. Це дуже символічно", - розповіла Тіна Кароль в ефірі "Сніданку. Онлайн".

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується 1+1 media, командою фестивалю Atlas, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також Міністерства соціальної політики. Ідейними натхненниками проєкту є фестиваль Atlas та Київстар.

Трансляція ефіру здійснюватиметься з Варшави, на базі польського телеканалу TVP. Крім цього, ретрансляцію на своїх локальних каналах забезпечують мовники з більш ніж 50 країн світу, серед яких Естонія (EBR), Литва (LTR), Чехія (ČT2), Грузія (GPB \ First), Албанія (RTSH 2), Чорногорія (ТVCG2), Словенія, Латвія (LTV), Хорватія (HRT), Словаччина (RTVS), Австрія (Puls 4), Кіпр, Канада (OMNI), Республіка Північна Македонія (Канал 5 та МРТ), Іспанія (RTVE PLAY), ПАР (eNCA), Італія (Milano Etno TV),, Кіпр (РІК2 CYBC), та інші (перелік доповнюється).

В Україні телемарафон показуватимуть усі телеканали, що транслюють марафон "Єдині новини", а також платформи Київстар ТБ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia. Для глядачів зі всього світу трансляція буде доступна на YouTube-каналах 1+1 та Atlas та на міжнародних версіях телеканалів, зокрема 1+1 International, ICTV Ukraine, Інтер+, Україна 24 тощо.

З нагоди заходу на площах багатьох великих міст і столиць світу буде організовано перегляд телемарафону Save Ukraine — #StopWar. Зокрема, на вулиці вийдуть мешканці таких міст: Берлін (Brandenburg Gate, Pariser Platz), Лондон (Parliament Square Garden), Рим (Madonna di Loreto Square), Мілан (Piazza del Duomo), Прага (Old Town Square), Братислава (Hlavne Namestie), Торонто (Nathan Phillips Square), Амстердам (Dam Square), Мадрид (Plaza de Callao), Тель Авів (Habima Square), Відень (Heldenplatz), Варшава (Teatr STUDIO, plac Defilad 1), Клуж (Unification Square or Union Square), Стокгольм (Kungsträdsgården), Таллін (Freedom Square), Скопʼє (Macedonia Square), Вільнюс (Town Hall Square), Софія (pl. Petko R. Slaveykov 4, Sofia Center), Рига (Riga Congress Centre), Осло (Gamle Raadhus Scene), Тірана (Skanderbeg Square), Любляна (Congress Square), Лісабон (Commerce Square), Дублін (Donnycarney, territory of the Ukrainian Church), Берн (Helvetiaplatz), Буенос Айрес (Premises of the Ukrainian Greek Catholic Church), Нью Делі (Embassy of Ukraine in the Republic of India), Аддис-Абеба (Embassy of Ukraine in Ethiopia), Мехіко (Embassy of Ukraine in the United Mexican States), Нурсултан (Embassy of Ukraine in the Republic of Kazakhstan), Тегеран (Embassy of Ukraine in the Islamic Republic of Iran), Афіни (Kotzia Square), Тбілісі (Georgian Parliament Building), Денпасар (Honorary Consulate of Ukraine in Bali), Анкара (Kızılay Square) (перелік доповнюється).

Детальна інформація щодо заходу знаходиться на сайті: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Реквізити для фінансової підтримки вирішення гуманітарних проблем в Україні:

