Сайт "Укрзалізниці" не працює через кібератаки: як придбати квитки

Купити квиток на поїзд на сайті "УЗ" поки що неможливо. У компанії пояснили, що причиною цьому стали масовані кібератаки.
У неділю, 8 травня, через масовані кібератаки у роботі сайту "Укрзалізниці", зокрема під час купівлі квитків, виникають сбої.
Про це повідомив керівник із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "УЗ" Олександр Шевченк, пише РБК-Україна .
"Останні чотири-п'ять днів на сайт booking.uz йдуть кібератаки. Тому сайт час від часу відключають, щоб відбити чергову атаку. Наразі спеціалісти УЗ працюють над поновленням роботи сервісу купівлі квитків", - зазначив він.
Шевченко також нагадав, що наразі залишається можливість придбати квитки через офіційні чат-боти УЗ в Telegram та Viber.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси, а саме: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші. Таке рішення ухвалили, аби убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи в подальшому.
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