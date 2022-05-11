Збирав інформацію про ЗСУ та передавав ворогу: на Харківщині затримали правоохоронця, який працював на окупантів

Збирав інформацію про ЗСУ та передавав ворогу: на Харківщині затримали правоохоронця, який працював на окупантів

В Україні правоохоронці викрили працівника Нацполу в Харківській області.

Чоловік передавав російськім окупантам дані про техніку ЗСУ, блокпости та місця розташування підрозділів силових структур.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, чоловіка завербували співробітники ФСБ Росії ще на початку війни. Окупанти вимагали в нього інформацію щодо військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону.

Цю інформацію з конкретними геолокаціями він передавав кураторам за допомогою одного з інтернет месенджерів.

“У службовому автомобілі правоохоронця працівники ДБР виявили арсенал незареєстрованих боєприпасів. Наразі йому повідомлено про підозру, зокрема, у державні зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна”, - розповіли в пресслужбі ДБР.

Нагадаємо, що ЗСУ та інші сили оборони зупинили та стримують наступ російських окупантів на території України.

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