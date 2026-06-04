СБС "мінуснули" ворожий корабель "Світляк" та спалили російський "Панцир" (відео)

Російський сторожовий корабель класу «Світляк» / © скриншот з відео

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Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну нічну операцію 4 червня в оперативній глибині ворога. Зокрема, під прицілом опинилися стратегічні російські об’єкти в окупованому Криму, включно з кораблем «Світляк» та ЗРГК «Панцир».

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».

Серед цілей, по яких вночі 4 червня відпрацювали Птахи СБС у оперативній глибині противника:

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Прикордонний сторожовий корабель «Світляк» проєкту 10410 — район населеного пункту Юркіне (Крим). Його призначення — контроль та захист портів і суден, а також створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина корабля становить 49,5 м. Озброєння: 16 комплектів ПЗРК «Ігла», артилерійська установка АК-176, кулеметні установки калібру 14,5 мм та шестиствольні зенітні автомати. Екіпаж — 28 військовослужбовців, автономність — 10 діб (2200 миль).

ЗРГК «Панцир-С1» у населеному пункті Стрілкове (Херсонська область);

радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н у населеному пункті Саки (Крим);

локомотиви у населених пунктах Владиславівка та Роздольне (Крим);

трансформатори у населених пунктах Булавинське та Вуглегірськ (Донецька область);

цистерни з паливно-мастильними матеріалами у місті Макіївка (Донецька область).

Дата публікації 13:55, 04.06.26 Кількість переглядів 7 СБС знищили у Криму ворожий корабель "Світляк" та ЗРГК "Панцир"

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня у Криму пролунала серія вибухів: місцеві жителі та російські канали повідомляли про роботу ППО та атаки безпілотників поблизу військових аеродромів «Бельбек», «Саки», «Кача» та «Гвардійське». Заявляли і про вибухи в районі Сімферополя.

До слова, 3 червня Бровді оприлюднив відео ураження російського корвета «Бойкий» у сухому доці Кронштадта. Операцію здійснили оператори 1-го окремого СБС. Уражений носій ракет проєкту 20380 перебував на ремонті від лютого 2026 року. «Мадяр» назвав цей удар символічною відповіддю диктаторському режиму.

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