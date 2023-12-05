СБУ атакувала дронами військові об’єкти у Криму – ЗМІ розповіли подробиці

Міноборони РФ вранці 5 грудня заявило про перехоплення і знищення 41 українського безпілотника. У силових структурах України підтвердили, що безпілотники Служби безпеки вразили низку російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело.

Так, за даними джерела, 5 грудня безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему "Небо-М" в районі н.п Багерово (Крим), стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля н.п Стрілкове (Арабатська стрілка).

Нагадаємо, у центральній частині Севастополя вранці 5 грудня пролунали вибухи. За даними ЗМІ, гучно було в районі Козачої бухти, де неподалік розташований полігон "Козачий" 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

Напередодні партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що проник до 810-ї бригади морської піхоти Росії. Вдалося розвідати дані про військову техніку та особовий склад.

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