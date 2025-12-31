ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

СБУ атакувала нафтобазу росрезерву у Ярославській області — джерело

Уражена нафтобаза є важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Служба безпеки України

Служба безпеки України / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Далекобійні безпілотники СБУ вранці 31 грудня завдали успішного удару по нафтобазі «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Об’єкт входить до системи росрезерву та відіграє ключову роль у логістиці нафтопродуктів для ворожих військ.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в українській спецслужбі.

Нафтобазу «Темп» уразили далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Співрозмовник зазначив, що Рибінськ — великий транзитний і логістичний вузол, а сама нафтобаза є важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні Росії.

За словами джерела, на відео атаки видно, як після влучань дронів на об’єкті виникла масштабна пожежа.

«СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме й 2026 року», — акцентував співрозмовник.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ завдали масштабних ударів по 12 військових та інфраструктурних об’єктах росіян: 10 на окупованих територіях та два в глибині РФ. Зокрема, було уражено нафтобазу в Ровеньках, базу плавзасобів і РЛС «СТ-68» у кримській Оленівці, підстанції в Мелітополі та Молочанську, а також пункти дислокації спецпідрозділу «Рубікон-Д» і живої сили ворога в Селидовому.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie