Далекобійні безпілотники СБУ вранці 31 грудня завдали успішного удару по нафтобазі «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Об’єкт входить до системи росрезерву та відіграє ключову роль у логістиці нафтопродуктів для ворожих військ.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в українській спецслужбі.

Нафтобазу «Темп» уразили далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Співрозмовник зазначив, що Рибінськ — великий транзитний і логістичний вузол, а сама нафтобаза є важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні Росії.

За словами джерела, на відео атаки видно, як після влучань дронів на об’єкті виникла масштабна пожежа.

«СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме й 2026 року», — акцентував співрозмовник.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ завдали масштабних ударів по 12 військових та інфраструктурних об’єктах росіян: 10 на окупованих територіях та два в глибині РФ. Зокрема, було уражено нафтобазу в Ровеньках, базу плавзасобів і РЛС «СТ-68» у кримській Оленівці, підстанції в Мелітополі та Молочанську, а також пункти дислокації спецпідрозділу «Рубікон-Д» і живої сили ворога в Селидовому.