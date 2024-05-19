СБУ доводить, що росіяни не здатні захистити свої порти, - експерт про масовану атаку дронів

Служба безпеки України ще раз довела, що росіяни не здатні захистити свої порти. Про це свідчить велика кількість прильотів за одну ніч з 16 на 17 травня по російських військово-логістичних об’єктах, які розташовані в Криму та на російському узбережжі Чорного моря.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт вважає, росіянам залишається тільки ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. "РФ раніше заявляла про своє домінування у Чорному морі. Зараз у Кремлі можуть про нього забути. Українські дрони раз за разом доводять, хто насправді домінує у битві за море", - акцентує Голобуцький.

Політолог підкреслює, що збільшується і перелік цілей дронів СБУ.

"У Севастополі прилетіло по електропідстанції "Севастопольська", що призвело до відключень електроенергії. Втім, все ж таки НПЗ залишаються одним з ключових об’єктів, які атакують наші дрони. СБУ системно реалізує детально прораховану стратегію по руйнуванню ключової галузі країни-бензоколонки. Так дрони вже вдруге за рік "завітали" на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Після серії нових вибухів доведеться починати ремонт заново. Всього ж прильотів по російським НПЗ було зо два десятки!", - наголошує експерт.

"В морському протистоянні ще можна згадати про "зерновий коридор", який Україна собі забезпечує самостійно. Експорт через порти Одеської області повернувся на довоєнний рівень. І це знову ж таки заслуга дронів СБУ (як морських, так і повітряних), які є найкращими гарантами як "коридору", так і в цілому безпекової ситуації на Чорному морі", - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті. Крім того, підлеглі Малюка знову підірвали Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї.

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