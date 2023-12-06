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СБУ філігранно за місяць знищила десятки видів російської техніки на мільйони доларів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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СБУ філігранно за місяць знищила десятки видів російської техніки на мільйони доларів (відео)

Спалена техніка росіян / фото ілюстративне / Фото: Національна гвардія України

Техніка окупантів палає після успішних “скидів” на неї боєприпасів.

Спецпідрозділ СБУ “білий вовк” систематично та прицільно знищує техніку російських окупантів. Тільки за минулий місяць у росіян мінус дев’ять танків та 16 ББМ.

Відповідне відео опублікували в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, за минулий місяць втрати росіян, завдані нашими воїнами, поповнили:

  • 9 танків.
  • 16 ББМ.
  • 5 САУ.
  • 4 гармати.
  • 3 системи ППО.
  • 5 військових вантажівок.
  • 1 система відеоспостереження “Муром-П”.
  • 41 фортифікаційна та 26 вогневих позицій”.
  • 2 склади БК.

Зокрема, на кадрах з відео видно, як техніка окупантів палає після успішних “скидів” на неї боєприпасів чи прямих влучань іншим видом озброєння.

СБУ філігранно за місяць знищила десятки видів російської техніки

СБУ філігранно за місяць знищила десятки видів російської техніки

Нагадаємо, що СБУ 5 грудня за допомогою дронів провела спецоперацію в окупованому Криму і вразила низку важливих військових об'єктів Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1326
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