СБУ ідентифікувала російського командира, який віддав наказ про ракетні обстріли Дубно

СБУ ідентифікувала російського командира, який віддав наказ про ракетні обстріли Дубно

Командир підрозділу окупаційних угруповань РФ віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно.

Служба безпеки України показала російського командира, який віддав наказ про ракетні обстріли міста Дубно на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Також повідомляється, що на Закарпатті співробітники СБУ затримали ще одного агента російських спецслужб в Мукачево. Ним виявися громадянин Росії, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації.

Він передавав її своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах.

У Києві в ході спецоперації затримано організатора каналу нелегального збуту зброї та боєприпасів. Для маскування він діяв під виглядом волонтера одного з добровольчих формувань.

У зловмисника вилучено прихований арсенал бойових засобів ураження. Серед них – гарматні снаряди, мінометна міна та ручні гранати РГД-5.

Також кіберфахівці СБУ ліквідували схему оптового продажу підробленого військового спорядження. Зловмисники збували саморобні плитоноски, які видавали за сертифіковані бронежилети 5-го класу захисту.

За оцінкою експертів, використання такої "підробки" за призначенням є небезпечним для життя і здоров’я людини. Вдалося запобігти збуту більше 100 неякісних бронежилетів серед українських військових південного та західного регіонів.

Зловмисники пропонували свою продукцію через Інтернет та особисті зв’язки, у тому числі серед волонтерських організацій.

Нагадаємо, трьом російським військовим, які катували та знущалися з українців на Чернігівщині, повідомлено про підозру.

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