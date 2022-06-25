СБУ ідентифікувала російського командира, який віддав наказ про ракетні обстріли Дубно

Командир підрозділу окупаційних угруповань РФ віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно.
Служба безпеки України показала російського командира, який віддав наказ про ракетні обстріли міста Дубно на Рівненщині.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Також повідомляється, що на Закарпатті співробітники СБУ затримали ще одного агента російських спецслужб в Мукачево. Ним виявися громадянин Росії, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації.
Він передавав її своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах.
У Києві в ході спецоперації затримано організатора каналу нелегального збуту зброї та боєприпасів. Для маскування він діяв під виглядом волонтера одного з добровольчих формувань.
У зловмисника вилучено прихований арсенал бойових засобів ураження. Серед них – гарматні снаряди, мінометна міна та ручні гранати РГД-5.
Також кіберфахівці СБУ ліквідували схему оптового продажу підробленого військового спорядження. Зловмисники збували саморобні плитоноски, які видавали за сертифіковані бронежилети 5-го класу захисту.
За оцінкою експертів, використання такої "підробки" за призначенням є небезпечним для життя і здоров’я людини. Вдалося запобігти збуту більше 100 неякісних бронежилетів серед українських військових південного та західного регіонів.
Зловмисники пропонували свою продукцію через Інтернет та особисті зв’язки, у тому числі серед волонтерських організацій.
Нагадаємо, трьом російським військовим, які катували та знущалися з українців на Чернігівщині, повідомлено про підозру.
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