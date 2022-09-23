Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

СБУ ідентифікувала сотні колаборантів, яких РФ планує залучити до "референдуму" на Запоріжжі

Дата публікації
Перегляди
392
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ ідентифікувала сотні колаборантів, яких РФ планує залучити до "референдуму" на Запоріжжі

Фото: Unsplash

Правоохоронці встановили всіх організаторів незаконної діяльності.

Служба безпеки України ідентифікувала понад 1,5 тис. осіб, яких ворог планує залучити до організації псевдореферендуму на Запоріжжі.

Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці перехопили документи російських загарбників, які регламентують організацію фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи понад тисячі російських силовиків, яких планують залучити до "охорони" заходів псевдоголосування. Серед них підрозділи росгвардії, воєнної поліції ЗС РФ та російського МНС.

Допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу окупаційного "главного управлєнія мвд по Запорожской області", а також приватні охоронні фірми, підконтрольні спецслужбам РФ.

Крім того, СБУ отримала повний список ворожих поплічників, які погодились очолити так звані "тєрізбіркоми": ідентифіковано більше 390 колаборантів.

Правоохоронці встановили всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування. Кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями ККУ.

Нагадаємо, після оголошення мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів.

Полонені захисники Маріуполя – вдома. Як родичі зустріли своїх синів та чоловіків з полону?

Полонені захисники Маріуполя – вдома. Як родичі зустріли своїх синів та чоловіків з полону?

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація