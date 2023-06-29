СБУ ліквідували підпільну типографію, яка допомагала росіянам друкувати фейкові паспорти для України та ЄС (фото)

Організатор та його спільники вже затримані. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Служба безпеки України ліквідувала підпільну типографію, яка виготовляла фальшиві паспорти для “легалізації” росіян в Україні та ЄС.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Правоохоронці в декількох областях нашої держави викрили організатора та трьох його спільників. Вони пропонували клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю.

“Серед клієнтів були громадяни рф, які на підставі фейкових документів намагалися “легалізуватися” в Україні або виїхати до Євросоюзу. Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Наприклад, за одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили 1,1 тисяч доларів, а фейкове посвідчення водія продавали за 600 доларів”, - розповіли в СБУ.

Крім паспортів там друкували меддокументи та водійські посвідчення

Водночас щомісяця підозрювані виконували понад 100 “замовлень”. Займалися вони і виготовленням фейкових висновків медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я. Така послуга ділки коштувала від п’яти до 10 тисяч доларів.

Організатора та його спільників вже затримали / Фото: Служба безпеки України

“Під час більше 150 обшуків у підпільному “цеху”, а також за адресами проживання і роботи фігурантів у Київській, Рівненській, Харківській, Одеській і Закарпатській областях виявлено: бланки фальшивих документів, обладнання для виготовлення підробок та нанесення на них голографічних захисних елементів, печатки і штампи, які використовували у незаконній діяльності. Наразі організатору схеми, його “кур’єру” з Бучі, а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру. Двоє із вищевказаних фігурантів уже перебувають під вартою. Також планується повідомлення про підозру ще одному учаснику схеми із Рівного і нотаріусу з Харкова”, - зазначили в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, що у Кропивницькому затримали агента РФ, який готував ракетні удари по аеродромах.

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