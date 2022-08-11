СБУ на Харківщині затримала понад 60 зрадників та передала ЗСУ 700 координат російських окупантів 

У Харківській області за останній тиждень СБУ затримала понад 60 зрадників.
Колаборанти збирали інформацію про ЗСУ та передавали координати російським окупантам.
Про це повідомляє СБУ.
СБУ провела "зачистку" прифронтових регіонів України. Лише на Харківщині за тиждень вдалось виявити понад 60 зрадників, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію РФ. Також спецслужба викрила диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці. Вони збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону.
Після передачі даних окупанти ракетами обстрілювали Харківщину.
"У результаті спецоперацій СБУ вдалося отримати і передати підрозділам Збройних Сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні засудили зрадника, який передавав окупантам розвіддані та допомагав захоплювати Лисичанськ.
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